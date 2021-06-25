Hayat Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVAda gençlerle buluştu
AKTÜEL

Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da gençlerle buluştu

Albayrak Grup ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaklığı ile gerçekleştirilen geleneksel hat sergisinin ikincisi, TÜGVA Genel Merkez binasında sanatseverlerle buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVAda gençlerle buluştu
TÜGVA Genel Merkez binasında gerçekleştirilen açılış törenini Albayrak Holding ve TÜGVA yetkilileri gerçekleştirdi.

Kur’an-ı Kerim’deki “selam” ayetlerinin seçkin hattatlar tarafından hazırlandığı hat sanatı eserleri, TÜGVA Genel Merkez binasında gerçekleştirilen açılış töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen geleneksel hat sergisinin açılış konuşmasını TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat gerçekleştirdi. Enes Eminoğlu, hat sanatı için “ecdadımızdan yadigar, kıymetli bir hediye’’ ifadelerini kullanarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın geleneksel sanatları oldukça önemsediğini ve değer verdiğini ifade etti.

12 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Selam Hat Sergisi’nin, daha önce Ayasofya Camii’nde yer alan açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirirken; sergilendiği süreçte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenmişti.

Basının da yer aldığı sergi açılışına Azerbaycan Başkonsolos Yardımcısı Məmmədiyə Məmmədov, Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ve Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katılım sağladı.

4 mevsim selam
HAYAT
4 mevsim selam

GENÇLER SERGİYİ 2 HAFTA BOYUNCA GEZEBİLECEK

Albayrak Grup ortaklığı ile TÜGVA Genel Merkez binasında 2 hafta boyunca “Selam Hat Sergisine” ev sahipliği yapacağı belirtilen TÜGVA Genel Merkez, sanatsever gençleri ağırlamayı bekliyor.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolatn
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolatn

Hattatlardan 2021’e selam
HAYAT
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