Albayrak Grubu Kültür Yolu’nda

Hat sergisi
Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen sergide, Kelime-i Tevhid yazılı 12 hat eseri festival katılımcılarının beğenisine sunuluyor. 15 Ekim’e kadar devam edecek etkinliklerde yayınevinin yazarlar, Taksim Kitabevi Söyleşileri’nde edebi dünyalarını katılımcılarla paylaşacak. Söyleşiler kapsamında 5 Ekim saat 18.00’de Hilal Çorbacıoğlu, 6 Ekim saat 19.30’da Ahmet Murat, 12 Ekim saat 19.30’da Ömer Faruk Can, 14 Ekim saat 15.00’te ise Necmettin Salih Ekiz okurlarıyla konuşacak, kitaplarını imzalayacak.