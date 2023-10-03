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Albayrak Grubu Kültür Yolu’nda

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin en önemli duraklarından Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, Ketebe yazarları ve Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi’ni ağırlıyor.

Sevda Dursun
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Hat sergisi

Hat sergisi

Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen sergide, Kelime-i Tevhid yazılı 12 hat eseri festival katılımcılarının beğenisine sunuluyor. 15 Ekim’e kadar devam edecek etkinliklerde yayınevinin yazarlar, Taksim Kitabevi Söyleşileri’nde edebi dünyalarını katılımcılarla paylaşacak. Söyleşiler kapsamında 5 Ekim saat 18.00’de Hilal Çorbacıoğlu, 6 Ekim saat 19.30’da Ahmet Murat, 12 Ekim saat 19.30’da Ömer Faruk Can, 14 Ekim saat 15.00’te ise Necmettin Salih Ekiz okurlarıyla konuşacak, kitaplarını imzalayacak.


#kültür sanat
#Albayrak Grubu
#Ketebe
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