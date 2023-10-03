Albayrak Grubu Kültür Yolu’nda

İki senede bir İran’da düzenlenen Mustafa Bilim ve Teknik Ödülleri programında birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda İranlı sanatçı Rıza Badrossama, en sevdiği eserini Mustafa Müzesi’ne hediye etti. Mustafa Ödülleri’ne sanatın da dahil edilmesinin en büyük arzusu olduğunu belirten Badrossama, bu konuda son nefesine kadar mücadele edeceğini söyledi.