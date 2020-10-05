Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

Kadınlar saltanatının sonunu getirdi: Hatice Turhan Sultan

'Deli Padişah' olarak anılan Sultan İbrahim'in eşi Hatice Turhan Sultan, Şehzâde Mehmed'i dünyaya getirince sadece Osmanlı hanedanının soyunu devam ettirmekle kalmadı. O aynı zamanda verdiği kararlarla da devlet bekası için önemli bir isim olarak tarih sahnesinde rol aldı. Hükümdar otoritesinin bulunmadığı bir dönemde Valide Sultan'ın devlet yönetimini ele alması Osmanlı İmparatorluğu'nu otorite boşluğundan bir ölçüde kurtardı. Hanedanın devamını her şeyin üzerinde tuttu. Peki, devlet yönetiminde bu kadar söz sahibi olan Hatice Turhan Sultan, Hürrem ve Mahpeyker Kösem Sultan'ın uzun yıllar sürdüğü kadınlar saltanatını neden kendi döneminde sona erdirdi? Hatice Turhan Sultan kimdir?

