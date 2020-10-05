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Ali Sürmeli ile ilgili hastaneden son dakika açıklaması: Yoğun bakımdan çıktı

Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumunda son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul'da beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.

Haber Merkezi DHA
Usta oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.
Usta oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.

Oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle gelen ve yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.

  • Sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli'nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek" denildi.

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