Ünlü oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi.

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastane de ameliyata alındı.

Haberi alan çok sayıda kişi hastane önüne geldi.

Usta oyuncuyu sevenleri ise yalnız bırakmadı.

Haberi alan çok sayıda kişi hastane önüne geldi.

Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

Eren Sürmeli

SEVENLERİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Ali Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu.

Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, “Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.

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ALİ SÜRMELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 7 Nisan 1959, Solhan / Bingöl doğumlu. Aslen Muş-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. M.S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

ALİ SÜRMELİ İLK ÖDÜLÜNÜ NE ZAMAN ALDI?

Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu‘nda çalıştı. 1988 yılında “Dönüş” adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.

İLK ROL ALDIĞI DİZİ HANGİSİ?

1995 yılında “Sokaktaki Adam” rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü. 1998 yılında “Karşık Pizza” adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu‘nun yer aldığı “Deli Yürek” adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü.

2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde “Filler ve Çimen” adlı sinema filmiyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. 2001 yılında Semir Aslanyürek‘in yönettiği “Şellale” adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı.

“Aşka Sürgün”, “Yağmurdan Sonra”, “Hürrem Sultan” gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek’in “Eve Giden Yol 1914” ve Ömer Fark Sorak‘ın “Sınav” adlı filmlerinde rol aldı. 2015 yılında Baba dizisinde rol alan Ali Sürmeli en son 2017 yılında yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Vezir Parmağı isimli sinema filminde Müstesna rolünde oynadı.

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ALİ SÜRMELİ HANGİ TİYATRO ÖDÜLLERİNİ ALDI?

Antigone / Afife Tiyatro Ödülleri 2012 "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"

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