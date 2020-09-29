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Hayat Hastaneden Ali Sürmeli açıklaması Genel durumu iyi, bilinci açık
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Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli kimdir?

Hastaneden Ali Sürmeli açıklaması: Genel durumu iyi, bilinci açık

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra beyin kanaması tespiti konulan emektar oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu merak ediliyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Sürmeli'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı.

Haber Merkezi AA
Oyuncu Ali Sürmeli, evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Ali Sürmeli, evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, Ali Sürmeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sürmeli'nin 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirten Çağevi, şu bilgileri verdi:

  • "Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz."

Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl: İlk açıklama oğlundan geldi
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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl: İlk açıklama oğlundan geldi

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 yılında Solhan/Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı olan Tiyatro ve sinema oyuncu Ali Sürmeli bugüne kadar birçok sinema, tiyatro ve dizide rol aldı. Usta sanatçının rol aldığı diziler arasında Deli Yürek, Kurtlar Vadisi Pusu ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yer alıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000

Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Kurban : Güngör Dilmen : Adan Devlet Tiyatrosu

Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu

Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi
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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi
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