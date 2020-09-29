Hastaneden Ali Sürmeli açıklaması: Genel durumu iyi, bilinci açık

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, Ali Sürmeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sürmeli'nin 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirten Çağevi, şu bilgileri verdi:
- "Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz."
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 yılında Solhan/Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı olan Tiyatro ve sinema oyuncu Ali Sürmeli bugüne kadar birçok sinema, tiyatro ve dizide rol aldı. Usta sanatçının rol aldığı diziler arasında Deli Yürek, Kurtlar Vadisi Pusu ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yer alıyor
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Kurban : Güngör Dilmen : Adan Devlet Tiyatrosu
Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983