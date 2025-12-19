Aliya İzetbegoviç 100 Yaşında: 'Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi' İstanbul'da açıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Aliya İzetbegoviç'in kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

İzetbegoviç'in sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşama mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli fikir önderliği nedeniyle kıymetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Onun için Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılı vesilesiyle Aliya İzetbegoviç Vakfıyla beraber hem Türkiye'de hem Bosna Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Bu vesileyle inşallah 2025'in sonundayız ama önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik inşallah Türkiye'de olacak." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegoviç Vakfıyla beraber hem Bosna Hersek'te hem Türkiye'de hem de daha geniş coğrafyada onun yeni nesiller tarafından özellikle daha iyi tanınması, takdir görmesi, fikirlerinin daha iyi bilinmesi için çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye olarak tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Boşnak kardeşlerimiz ve Bosna Hersek için her zaman dimdik ayakta duracağız, destekçileri olacağız. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz ama bunun için de özellikle yeni nesillerin bu yakın tarihle ilgili bilgilerini tazelememizin Aliya İzetbegoviç'in bize vaaz ettiği değerleri geleceğe taşıma duyarlılığımızı güçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün başlayan sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ocak ayında yine Aliya'nın 100. doğum yılı vesilesiyle bestelenen senfoni eserin konserinde de bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Torunu da serginin açılışına katıldı

Aliya İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar ise sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Aynı zamanda Aliya İzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri olan Zlatar, serginin kısa süre önce yenilenen ve önemli bir yere sahip olan Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılmasının kendisi için anlamlı olduğunu anlattı.

Zlatar, "Sergide Aliya İzetbegoviç'in Saraybosna'daki evden getirilen mobilyalar ve kişisel eşyalar yer almaktadır. Ayrıca hayatının farklı dönemlerine ait fotoğraflar, ona ait sözler ve 1980'li yıllarda eski Yugoslavya'da komünist yönetim zamanında hapisteyken ailesine yazdığı mektuplardan bölümler bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zlatar, serginin Aliya İzzetbegoviç'in daha iyi tanınmasına, evinin havasının hissedilmesine ve hayatıyla ilgili yeni bilgiler öğrenilmesine yardımcı olmasını diledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin oynadığı dengeli, ılımlı ve doğru rol çok önemli"

Eski Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic de "Bosna Hersek'in varlığı için, istikbali için Türkiye Cumhuriyeti'nin oynadığı dengeli, ılımlı ve doğru rol çok önemlidir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum." dedi.

Program kapsamında katılımcılara plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

Kurdele kesiminin ardından açılan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" katılımcılarca gezildi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Basri Yalçın ve Kürşat Zorlu, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de katıldı.