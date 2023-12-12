Altıncı Cinnah Genç Yazarlar Ödülü kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödülleriyle buluştu

Altıncı kez düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' kompozisyon yarışmasının ödül töreni bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Ödül dağıtım törenini Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid yaptı.

Adını Pakistan'ın kurucusu Kaid-i-Azam Muhammad Ali Cinnah'dan alan makale yarışması, Pakistan Büyükelçiliği'nin entelektüel gelişime olan bağlılığının temel özelliklerinden biri olarak önem taşıyor. Kompozisyon yarışması her yıl Türkiye'deki lise son sınıf öğrencileri arasında düzenleniyor. 6. tur yarışmanın teması 'Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy - 20. yüzyılın iki büyük şairi' olarak belirlendi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü gibi ortak girişimlerin, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirme ve bunu kutsal bir emanet olarak gelecek nesillere aktarma kararlılığımızın bir yansıması olduğunu belirtti. Yarışmanın temasına değinen Bakan, Muhammed İkbal ve Mehmet Akif'in ilhamlarını Kur'an'dan aldıklarını, zulme, adaletsizliğe ve kalkınmaya karşı mücadele ederek milletlerini özgürlüğe ve bağımsızlığa yönlendirdiklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, kardeş Pakistan Türkiye ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını ve ortak bir dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa dayandığını belirtti. Kendisi “Ankara'daki Cinnah Caddesi'nden İslamabad'daki Atatürk Caddesi'ne kadar her zaman sevgi ve dostluk bağlarıyla bağlıyız” dedi. Büyükelçi Junaid, Pakistan ve Türkiye'nin zor zamanlarda her zaman omuz omuza durduklarını, birbirlerinin sevinç ve başarılarını kutladıklarını vurguladı. İster Türkiye'de deprem olsun, ister Pakistan'da sel olsun, gösterilen bu destek ve sempatinin eşi benzerinin görülmediği aktarıldı. Büyükelçi, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün genç nesile Pakistan Türkiye kardeşlik bağlarının görkemli tarihi hakkında bilgi vermede önemli bir rol oynadığını ve gelecek nesillere karşılıklı sevgimiz konusunda bilgi vermeye devam edeceğini vurguladı.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Dr. Yousaf Junaid