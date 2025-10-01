Amasya’da Erkek Kur’an Kursu açılışı dualarla yapıldı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bu kursların toplumun manevi gelişimindeki önemine değinen İl Müftüsü Hamza Bayram, "Yarının vatan için, millet için, bayrak için, devlet için hizmetkar olacak gönül erleri hafızları yetiştirme gayretinde oluyoruz" dedi.