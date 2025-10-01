Yeni Şafak
Amasya’da Erkek Kur’an Kursu açılışı dualarla yapıldı

17:511/10/2025, Çarşamba
IHA
AMASYA’DA ŞEYHCUİ MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA HİZMETE GİREN 85 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ MERKEZ ERKEK YATILI KUR’AN KURSU’NUN AÇILIŞI DUALARLA YAPILDI.
Amasya’da Şeyhcui Mahallesi’nde hayırseverlerin katkılarıyla hizmete giren 85 öğrenci kapasiteli Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nun açılışı dualarla yapıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bu kursların toplumun manevi gelişimindeki önemine değinen İl Müftüsü Hamza Bayram, "Yarının vatan için, millet için, bayrak için, devlet için hizmetkar olacak gönül erleri hafızları yetiştirme gayretinde oluyoruz" dedi.


Açılış programına Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, İl Müftüsü Hamza Bayram, protokol üyeleri ve hayırseverler katıldı. Katkı sunan hayırseverlere plaket verildi.

#Amasya
#Kuran Kursu
#Yatılı
