Amasya’da Erkek Kur’an Kursu açılışı dualarla yapıldı

Amasya’da Şeyhcui Mahallesi’nde hayırseverlerin katkılarıyla hizmete giren 85 öğrenci kapasiteli Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nun açılışı dualarla yapıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bu kursların toplumun manevi gelişimindeki önemine değinen İl Müftüsü Hamza Bayram, "Yarının vatan için, millet için, bayrak için, devlet için hizmetkar olacak gönül erleri hafızları yetiştirme gayretinde oluyoruz" dedi.
Açılış programına Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, İl Müftüsü Hamza Bayram, protokol üyeleri ve hayırseverler katıldı. Katkı sunan hayırseverlere plaket verildi.