Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Amasya’da otomobil ile SUV araç çarpıştı: 8 yaralı

Amasya’da otomobil ile SUV araç çarpıştı: 8 yaralı

16:2130/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
AMASYA'NIN GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL İLE SUV TİPİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI.
AMASYA'NIN GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL İLE SUV TİPİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ç.’nin idaresindeki 34 EMZ 444 plakalı otomobil, Çiftçioğlu mevkiinde Murat K.’nın kullandığı 05 ABC 622 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Amasya
#Kaza
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası yapıldı