Amasya’da otomobil ile SUV araç çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ç.’nin idaresindeki 34 EMZ 444 plakalı otomobil, Çiftçioğlu mevkiinde Murat K.’nın kullandığı 05 ABC 622 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.