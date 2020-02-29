Hayat Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı
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Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpeklerini 50 bin dolara (310 bin 845 TL) klonlattı.

Haber Merkezi AA
Tschirhart çifti, yeni köpekleriyle çok mutlu olduklarını söyledi.
Tschirhart çifti, yeni köpekleriyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Alicia ve David Tschirhart çifti, kaybettikleri Labrador cinsi "Marley" isimli köpekleri öldükten sonra yerini dolduramayınca, onu klonlatmaya karar verdi. 50 bin dolar ödeyen çift, Marley ile aynı özellikleri taşıyan bir köpek sahibi oldu. Eski köpeğinin çok akıllı olduğunu belirten Alicia, hatta bir keresinde, ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada yakınlarındaki çıngıraklı yılana karşı çifti uyardığını anlattı.

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, yeni köpekleri "Ziggy"nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.

Ünlüler arasında çok moda

  • Şimdiye kadar bazı ünlü isimler yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmıştı. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, 14 yaşındayken ölen köpeği Samantha’yı 2018'de klonlatmıştı. Güney Kore'de de koku alma konusunda çok iyi olan bir köpek klonlanmıştı.
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