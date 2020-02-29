Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı

Alicia ve David Tschirhart çifti, kaybettikleri Labrador cinsi "Marley" isimli köpekleri öldükten sonra yerini dolduramayınca, onu klonlatmaya karar verdi. 50 bin dolar ödeyen çift, Marley ile aynı özellikleri taşıyan bir köpek sahibi oldu. Eski köpeğinin çok akıllı olduğunu belirten Alicia, hatta bir keresinde, ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada yakınlarındaki çıngıraklı yılana karşı çifti uyardığını anlattı.

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, yeni köpekleri "Ziggy"nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.

Ünlüler arasında çok moda