Ankara Etlik Şehir Hastanesi bir yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu

Bakan Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 1. yılını kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda,
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin bugüne kadar 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurusu aldığı belirtildi. Hastanede 118 bin 32 yatan hasta tedavisi, 81 bin 809 ameliyatı yapıldı.
39 helikopterli hasta transferinin yapıldığı hastanede, 20 bin 533 depremzedeye hizmet, 54 depremzedeye protez uygulaması, 3 bin 455 seans hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.
Ayrıca hastanede, 146 robotik cerrahi ameliyatı, 33 kemik iliği nakli, 6 bin 939 koroner anjiyo operasyonu da yapıldı.
#Ankara Etlik Şehir Hastanesi
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26 dakika önce