Annelere engel yok

Çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu serebral palsi, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında herhangi bir komplikasyon nedeniyle hasar görmesi sonucu oluşuyor. Serabral Palsi hastası çocuklarda hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla olumlu gelişmeler sağlanabiliyor.

KİMSE İŞ VERMEDİ

Serabral Palsi hastası çocuğu için mücadele eden annelerden biri olan Oya Şengül, “Bir İlmek Bin Umut” adını verdiği sosyal medya hesabında el emeği ürünlerini satıyor. İstanbul’da yaşayan Şengül, “Kızım Ecrin 32 buçuk haftalıkken doğdu. 21 günlükken kuvözde geçirdiği beyin kanamasından dolayı serabral palsi hastası oldu. Yüzde 98 hem zihinsel hem de bedensel engelli. Ben de sezaryen sırasında iç organlarımdan zarar görünce engelli oldum. Kızım rehabilitasyona başladı, SGK’nın desteğiyle haftada bir gün 45 dakika fizik tedavi alabiliyor. Ağlama nöbetlerinden dolayı tedaviyi evde alıyoruz. Mecburen haftada beş gün 45 dakikası 250 TL’den fizyoterapist geliyor. Çalışmam gerekiyordu ama engelimden dolayı kimse iş vermedi. Ben de sosyal medyada örgülerimi satmaya başladım. Aylık 500 ile bin lira arası ancak kazanıyorum” diyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

3 çocuk annesi Şerife Tezcan Ceylan ise kendi adıyla açtığı sosyal medya hesabından yaptığı babet, çanta ve ev terliği gibi ürünler satıyor. Oğlu için gece gündüz demeden çalışan anne Ceylan, şunları söylüyor: “8 yıl önce 6 buçuk aylıkken ikiz dünyaya getirdim. Biri kız diğeri erkek. Kızım tüm testlerden sağlam geçerken oğlum Efe’nin serabral palsi olduğunu öğrendim. Sonra tedaviyi araştırmaya başladım. Rehabilitasyona gidiyor. Önceden yürüyemezken şimdi destek alarak hareket ediyor. Efe’nin tedavisine para yetiştiremeyince aktif olmadığım halde sosyal medyayı kullanmaya başladım. Hem örüyorum hem de dikiyorum. Babeti 50 TL’den çantayı 70 TL’den satıyorum. İki haftadır alabildiğim sadece 5 sipariş. Oğlum için gece gündüz çalışıyorum”

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