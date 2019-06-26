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Hayat Annesi telef olan yavru köpeği kedi emziriyor
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Annesi telef olan yavru köpeği kedi emziriyor

İzmit'te çiçekçilik yapan Uğur Demirtaş, mahallede yaşayan sokak köpeklerinden birinin dükkanının önünde doğum yaptığını gördü. Doğumdan sonra çok kan kaybeden köpek, bölgedeki veterinere götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Köpeğin doğurduğu 3 yavrudan 2 tanesi de telef oldu, 1 yavru yaşama tutundu. Yavruyu sahiplenen Uğur Demirtaş, minik köpeği evine götürerek yeni doğum yapan kedisi 'Prenses' ve yavrularının arasına koydu. Anne kedi, yavru köpeği de emzirmeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İzmit'te Uğur Demirtaş'ın, annesi telef olunca sahiplendiği 6 günlük yavru köpeği, kedisi 'Prenses' emziriyor. Yavruyu sahiplenen Uğur Demirtaş, yaşanan olay ile ilgili şu şekilde konuştu:

  • "Bizim İzmit merkezde çiçekçi dükkanımız var. Bunun annesi de mahallemizin yaşlı bir köpeğiydi. Doğum yaptı. Doğum yaparken öldü. 3 tane yavrusu doğmuştu ama onların da 2 tanesi öldü. Bu yavrucak kaldı bir tek. Biz de onu sahiplenmek istedik. Aldık, getirdik. Evde anne kedimiz var. Onun da 4 tane yavrusu var. Onların yanına koyduk. Annemiz de içgüdüsel olarak, artık annelik şefkatiyle ona kucak açtı. Bu şekilde, beraber yatıyorlar. Karnını doyuruyor, onunla ilgileniyor. Yavrumuz yaklaşık 4 gündür bizimle birlikte.
  • Bu şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şu anda sahiplendirmek gibi bir planımız yok. Biz bakıyoruz. En kötü ihtimalle, biraz daha büyüdüğü zaman eşimin Zonguldak'taki köyüne götüreceğiz" dedi.Yeni doğum yapan kedisinin yavru köpeği kabul edeceğini düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Demirtaş, "Kedinin kabul edeceğini kısmen hissediyorduk. Çünkü kedimiz çok uysal. Yumuşak bir hayvan. O yüzden kabullenebileceğini hissettik aslında. Tabii bu kadar samimi olacaklarını ummuyorduk. Bu derecesini kimse tahmin edemezdi. Ama beklentimizin fazlası oldu. Yavru kediler, yavru köpekten daha büyük. Onlar yaklaşık 1 aylıklar, köpek daha birkaç günlük."

Yavru köpeğin ismini Müslüm koymak istediklerini söyleyen Uğur Demirtaş, "Yavru köpeğimizin acıklı bir hikayesi olduğu için ismini Müslüm koymayı düşünüyoruz. Öyle bir düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

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