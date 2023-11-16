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Anneye veda

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın vefat eden annesi Binnaz Erbaş (95), Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

04:00 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:26 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş’ın (95) cenazesi, memleketi Ordu’da defnedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş’ın (95) cenazesi, memleketi Ordu’da defnedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş(95), son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erbaş için ikindi vakti Altınordu ilçesindeki Akyazı Uhud Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi konuşan Prof. Erbaş, “Biz ona kendimizi bildiğimiz andan itibaren şahidiz. Annemiz, inancı, ibadetleri en güzel şekilde yerinde olan bir mümine olarak yaşadı. Bugün ona babaanne diyen, anneanne diyen 117 kadar Allah’ın kulu var. O bir cennet kuşudur. Cennete uğurluyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin” dedi. Anne Erbaş’ın cenazesi, Prof. Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından Kabadüz ilçesindeki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine, Ordu Valisi Muammer Erol, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Serdengeçti, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.



#Vefat
#Ali Erbaş
#Binnaz Erbaş
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