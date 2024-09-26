Antibiyotik direncinizi kırmasın

Son dönemde bir türlü geçmek bilmeyen hastalıkların en önemli etkenlerinden biri antibiyotik direnci. Antibiyotiklere karşı defans geliştiren bakteriler tedaviyi zorlaştırıyor. Antibiyotik direncinin artması halk sağlığı için de tehdit oluşturuyor.
Son dönemde hastalıklar bir türlü geçmek bilmiyor. Vatandaşlar birçok ilaç kullanmasına rağmen iyileşememekten yakınıyor. Hastalıkların atlatılamamasındaki en önemli etkenlerden biri ise antibiyotik direnci. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yelda Öğütmen, antibiyotik direncinin hastalıkların başarılı biçimde tedavi edilmesini engellediğini belirtti. Antibiyotik direnci, hastalığa sebep olan bakterilerin tedavi amacıyla kullanılan antibiyotiklere karşı geliştirdiği defans mekanizması olarak tanımlanıyor. Dr. Öğütmen, “Bakteriler, kendilerini ortadan kaldıracak tehlikeyi fark ettikleri zaman hemen değişik mekanizmalarla kendilerini korumaya alıyorlar. Bu da karşımıza direnç ve tedavide iyileşememe gibi durumlarla çıkıyor” dedi.
VİRAL ENFEKSİYONDA ETKİSİZ
Antibiyotik direncinin gelişmemesi için gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmanın önemine dikkat çeken Dr. Öğütmen, özellikle üst solunum yolu, idrar yolu enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonları gibi durumlarda fazla antibiyotik kullanımının direnç gelişmesine yol açtığını ifade etti. “Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılmalı, viral enfeksiyonlar için antibiyotik kullanımı etkisizdir” diyen Öğütmen, virüslerin antibiyotiklere yanıt vermediğini ve bu nedenle gereksiz kullanımın direnci artırdığını vurguladı.
DOKTOR ÖNERMEDEN KULLANILMAMALI
Bakteriyel bir enfeksiyon şüphesi olduğunda, doğru tedavi için enfeksiyon bölgesinden kültür alınarak bakterinin antibiyotiklere duyarlılığının saptanması gerektiğini belirten Dr. Öğütmen, “Antibiyotik tedavisine başlamadan önce kültür sonucuna göre en etkili antibiyotik seçilmeli” dedi. Aksi takdirde, gereksiz ve yanlış tedaviyle antibiyotik direnci gelişme riskinin artacağına dikkat çeken Öğütmen, antibiyotik direncinin artmasıyla birlikte gelecekte birçok enfeksiyon hastalığının tedavisinin zorlaşabileceğini ve bu durumun halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle toplumun bilinçlenmesi ve doktor tavsiyesi dışında antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.