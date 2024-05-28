Antik kentlerde müzik ziyafeti

Turistlerin bir numaraları uğrak noktası olan Efes ve Hierapolis antik kentleri bu yaz müziğe doyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Gece Müzeciliği Projesi' ile turistlerin ilgisini çekerken yeni bir uygulama daha hizmete giriyor. Bu kapsamda yaz boyunca antik kentlerde çeşitli konserler düzenlenecek.

YAĞMURA RAĞMEN OPERA KEYFİ

Konserlerin ilki önceki akşam Pamukkale'deki 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi. Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Türkiye ile Hollanda'nın 100. yıl dostluk kutlamaları çerçevesinde Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser verdi. Başkemancı Michael Waterman öncülüğünde, kemanda Niek Baar ve soprano Fenna Ograjensek solistliğinde ve Orhun Orhon'un şefliğinde gerçekleşen konserde, J.S Bach'ın Re Majör 3. Orkestra Süiti'nden Air, F. Schubert'in Liedleri, E.Elgar'ın Op. 20 mi minör Yaylı Çalgılar Serenadı, J.S Bach'ın BWV 1042 Keman Konçertosu, Anton Bruckner'in Locus Iste'si, M. Ravel'in M.76’sı seslendirildi. Gece ışıkları altında onlarca kişi yağmura rağmen müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

MİNİK ZİYARETÇİLERE ÖZEL OPERA

Antik kentlerde konserler yaz boyunca devam edecek. Işıklandırmalarıyla geceleri bir başka görsel şölen sunan antik kentler, göze olduğu gibi kulağa da hitap edecek. Ziyaretçiler, tarihe, kültüre ve sanata doyacak. Bu kapsamda İzmir'de her yıl binlerce turisti ağırlayan Efes Antik Kenti'nde, 20 Haziran–10 Temmuz tarihleri arasında Efes Opera ve Bale Festivali düzenlenecek. Berlin Devlet Balesi Baş Dansçıları Kuğu Gölü balesini 29 Haziran Cumartesi Günü izleyecilere sunacak. 30 Haziran Pazar Günü ise Barış Ormanı isimli çocuk operası antik kentin minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 2 Temmuz'da Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, 5 Temmuz'da Figaro'nun Düğünü operası, 7 Temmuz'da Evita isimli müzikal, 10 Temmuz'da Tosca operası, 13 Temmuz'da Zorba isimli bale Efes Antik Kenti'nde sahnelenecek.







