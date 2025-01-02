Arabuluculuktan esir takasına barışın adresi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sürükleyici olduğu Türk dış politikasında Dışişleri Bakanlığı da önemli başarılara imza attı. Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında Gazze başta olmak üzere hem sınır komşuları olan Yunanistan, Irak ve Suriye’de yaşananları hem de dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle olan temasları en üst düzeyde tuttu. Bakanlığın, 2025 yılı için şekillendirdiği temel politika ve öncelikleri ile hem bölgesel hem de küresel arenada barış, refah ve şeffaf iş birliğine dayalı diplomasi hamlelerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin diplomasinin uğrak noktası olması amaçlanıyor.

TEMEL FELSEFE: BARIŞ VE GÜVENLİK

Bakanlık, bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla öncelikli adımları atacak. Özellikle komşu ülkelerle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde pozitif iş birliği hedefleniyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de tüm hakların korunması ön planda tutulurken, KKTC’nin uluslararası statüsünün güçlendirilmesi önemli bir başka hedef. Terörle mücadelede ise FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı uluslararası dayanışma ve kararlılık gösterileceği vurgulanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için barışçı arabuluculuk rolü üstlenilerek bölgedeki istikrarın sağlanması hedefleniyor.

DİPLOMASİYİ YİNE MARATON BEKLİYOR

2025 yılında, mevcut iş birliği ve ittifak sistemlerinin daha etkin kullanılması planlanıyor. NATO içindeki öncelikli konumunu korumak ve ABD ile ilişkileri ulusal çıkarlar temelinde geliştirmek, öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu kapsamda başta F-16 ve F-35 gibi konular başta olmak üzere Suriye ve Gazze’deki son durumlar konusunda da 2025 yılında temaslar üst düzeyde olacak. Ayrıca, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğinin artırılmasına özel bir önem veriliyor. Yeni iş birliği platformları oluşturularak bölgesel sahiplenme desteklenirken, transatlantik bağların güçlendirilmesi ve çok taraflı diplomasinin etkinleştirilmesi hedefleniyor.

REFAH ORTAMININ ARTMASI

Bakanlık, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak diplomatik hamleleri ile dikkat çekiyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konuların hızlandırılması gündemde. TANAP ve Diğer enerji projelerine öncelik verilerek enerji güvenliğinin artırılması planlanıyor. Savunma sanayii alanında kritik teknoloji ihracatları artırılırken, enerji ve ulaşım koridorlarına yönelik bağlantılar güçlendirilecek. İkili ilişkilerde bölgesel ekonominin finansal özerkliğine özel destek verilecek.

KÜRESEL ÇÖZÜM ODAKLI VİZYON

Afrika ve Latin Amerika ile diplomatik ve ticari bağların daha da kuvvetlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı platformlardaki etkin rolüne vurgu yapılıyor. 2025 yılı itibariyle, Dışişleri Bakanlığının barış, refah ve küresele çözüm odaklı bu vizyonu, Türkiye’yi diplomasi sahnesinde daha ön planda tutmayı hedefliyor. Bakanlık, hem bölgesel hem de küresel arenada aktif bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE OLACAK

Bu kapsamda 2025 yılında Türkiye, İİT 51. DBK toplantısına evsahipliği yapacak. 1 yıl sürecek dönem başkanlığında Filistin’e destek, İslamofobiyle mücadele ve İİT’in kurumsal yapısının güçlendirilerek daha etkin bir yapıya kavuşturulması öncelikler arasında yer alacak. Türkiye’nin diplomasiye açılan bir başka kapısı Antaly Diplomasi Forumu’nun dördüncü oturumu (ADF2025) 11-13 Nisan 2025’te yine Antalya’da düzenlenecek. Öte yandan 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak olan NATO Zirvesi’nin de hazırlıklarına 2025 yılında devam edilecek.



