Hayat Areda Survey araştırdı Türk halkının sadece yüzde 4,8i düzenli olarak spor yapıyor
GENEL SAĞLIK

Areda Survey araştırdı: Türk halkının sadece yüzde 4,8'i düzenli olarak spor yapıyor

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’deki insanların sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat ettikleri incelendi. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 34,2’sinin sağlıklı beslenmeye dikkat ettiği, yüzde 29,3’ünün ise sağlıklı yaşam için hiçbir şey yapmadığı, yüzde 4,8’i düzenli olarak spor yaptığı görüldü.

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Haber Merkezi DHA
Areda Survey araştırdı: Türk halkının sadece yüzde 4,8i düzenli olarak spor yapıyor
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Sağlıklı yaşamın temeli olan sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam günlük hayatın bir parçası olarak önem taşıyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlık açısından da oldukça önemli bir konumda. Bu bağlamda Areda Survey’in araştırmasında ele aldığı bu konu ile insanların sağlıklı yaşam sırları ortaya çıktı.

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HER 4 KİŞİDEN BİRİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların yüzde 34,2’sinin sağlıklı yaşam için en fazla sağlıklı beslenmeye dikkat ettiği tespit edildi. Sağlıklı beslenmeyi, yüzde 31,7’lik bir oranla, sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptığını belirtenler takip etti. Yüzde 4,8’i düzenli olarak fitnes, yüzme, boks, güreş, futbol veya voleybol gibi sportif etkinlikleri yaptığını ifade ederken, sağlıklı yaşam için bir şey yapmadığını belirtenler ise yüzde 29,3’lük oranla sağlıklı yaşam için herhangi bir çaba sarf etmediğini aktardı.

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GENÇLER YAŞLILARA ORANLA DAHA FAZLA SPOR YAPIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, 18 -34 yaş genç nüfusun yaşlılara oranla düzenli olarak spor yaptıkları tespit edildi. Gençlerin yüzde 29,7’sinin düzenli olarak yürüyüş yaptığı, yüzde 8,5’inin ise düzenli olarak fitness, yüzme, boks, güreş gibi sportif etkinliklere zaman ayırdıkları gözlemlendi. Araştırmada aynı zamanda eğitim düzeyinin yükselmesine paralel olarak sağlıklı yaşam için spora daha fazla önem verildiği sonucuna varıldı.

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KADINLAR AZ SPOR YAPIYOR AMA DAHA SAĞLIKLI BESLENİYORLAR

Yapılan sporun kadın erkek oranlarına bakıldığında ise, kadınların yüzde 3’ünün, erkeklerin ise yüzde 6,6’sının düzenli spor yaptığı gözlemlendi. Yüzde 44,4 ile kadınların sağlıklı yaşam konusunda erkeklerden daha dikkatli ve titiz olduğunu ortaya koyan araştırmada, dikkatli olan kadınların oranı erkeklerin iki katına ulaştı. Orta veya ileri yaştakiler gençlere göre sağlıklı beslenmeye daha fazla dikkat ederken, aynı eğilim eğitim düzeyinin yükselmesine paralel olarak da görüldü. 34-55 yaş arası kitlenin hemen hemen aynı seviyede hem sağlıklı beslendiği hem de düzenli olarak spor yaptığı sonucuna varıldı.

Areda Survey Türkiye'nin çorba tercihini araştırdı: Kelle paça zirvede
FOTOĞRAF 13
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Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ve kış aylarının da gelmesiyle tüketimi önemli oranda artan çorba, sofraların demirbaşı olarak yer alıyor ve içleri ısıtıyor.
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Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı.
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DOĞAL ANTİBİYOTİK DEPOSU KELLE PAÇA ZİRVEDE<br><br>Areda Survey'in araştırması, kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırması, enerji vermesi ve kemikleri kuvvetlendirmesi nedeniyle doğal antibiyotik olarak da bilinen kelle paça çorbasının, Türkiye genelinde özellikle kış aylarında en çok tercih edilen çorba olduğunu ortaya koydu.
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Ankette, kadınların yüzde 20,6'sı kelle paça derken, yüzde 26,9'luk oranla ise kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi.
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Araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitleri sırasıyla şöyle oldu:<br><br>Mercimek (yüzde 20)
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Tarhana (yüzde 13.9)
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Ezogelin (yüzde 13.3)<br><br>
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Yayla (yüzde 7.4)
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Domates (yüzde 5.7)
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İşkembe (Yüzde 5.1)
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EN ÇOK, 35-40 YAŞ ARASI KELLE PAÇA SEVİYOR<br><br>18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği tespit edilirken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5'lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin tercih ettiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7'lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi'nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüketildiği belirlendi.
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KELLE PAÇAYI, MERCİMEK ÇORBASI TAKİP EDİYOR<br><br>Türkiye'yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla; yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.
Title
Areda Survey Türkiye'nin çorba tercihini araştırdı: Kelle paça zirvede
Araştırma şirketi Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Türkiye'de En Çok Sevilen Çorba" araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7'lik bir oranla zirvede yer aldı.


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