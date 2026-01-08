Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde bayrağa sahip çıkma mesajı

Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan ve “Bayrak Şairi” diye tanınan Arif Nihat Asya için vefatının 51. yılında Esenler Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın konuşmacı olarak katıldığı programda Arif Nihat Asya’nın şiirleri, üslubu, edebi hayatı üzerinde duruldu.

Tökel konuşmasında, Asya’nın şiirlerinde Battal Gazi’den bahsettiğini fakat şimdiki gençlerin bu kahramanları örnek almadığını ifade etti. Andı ise Arif Nihat Asya’nın yazılarında zekâ parıltısının hemen kendini gösterdiğini belirterek, onun yazılarının çok kısa yazılar olduğunu ama insana dokunduğunu vurguladı.

Anma programlarının gençlerin büyük şairleri tanımaları açısından çok önemli olduğunun altını çizen Şaban Sağlık, Yeni Şafak’a şöyle konuştu: “Geçmişteki büyük şahsiyetleri bugünün gençleriyle, bugünün gençlerinin dili ve sorunlarıyla o sanatçıların fikirleri ve mesajlarını buluşturarak gündeme getirebiliriz. O da bu tür programlarla olur. Arif Nihat Asya’nın şiirlerinden bayrağımıza sahip çıkma mesajı almamız gerekir. Sadece öğrenciler değil, siyasiler, öğretmenler, ekonomistler ve bu toplumda yaşayan herkes, Arif’in dualarına, temennilerine kulak kabartırsa o zaman bambaşka bir Türkiye’ye doğru gideriz.”