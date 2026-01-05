Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayrak şairi Arif Nihat Asya'yı andı: Milli ve manevi değerlerimizi dizelerine nakış nakış işledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayrak şairi Arif Nihat Asya'yı andı: Milli ve manevi değerlerimizi dizelerine nakış nakış işledi

5/01/2026, Pazartesi
AA
Bayrak şairi Arif Nihat Asya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Bayrak şairi Arif Nihat Asya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Arif Nihat Asya’yı vefatının 51’inci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında Asya’yı milli ve manevi değerleri dizelerine ustalıkla işleyen büyük bir şair olarak rahmet ve hürmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli ve manevi değerlerimizi dizelerine ustalıkla, nakış nakış işleyen, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen büyük şair, muallim ve siyasetçi Arif Nihat Asya'yı ahirete irtihalinin 51'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.


