Arnavutköy’de radyocular atölyede üretimin kalbine kulak verdi

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Radyocular Atölyede” programı, radyo dünyasının tanınan isimlerini ilçenin üretim merkezleriyle buluşturdu. Program kapsamında 20 gün boyunca Arnavutköy’de üretim yapan tekstil atölyeleri ziyaret edilirken, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da programcılarla birlikte atölye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde kumaşın kesiminden dikimine, tasarımdan paketlemeye kadar birçok aşama yerinde gözlemlenirken; Arnavutköy’ün yalnızca bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda üretimin, emeğin ve istihdamın güçlü şekilde sürdüğü bir ilçe olduğu vurgulandı. Atölyelerde çalışan ustalarla yapılan sohbetlerde, üretimin arkasındaki emek ve alın teri hikâyeleri de dinlendi.

Program süresince atölye ziyaretlerine Başkan Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Saha incelemelerinde sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve talepleri dinlenirken, üretim alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alındı.

Atölyelerde gün boyu radyo dinleyerek çalışmalarını sürdüren çalışanlar, sevilen radyo programcılarıyla yüz yüze karşılaşınca büyük mutluluk yaşadı. Ziyaretler sırasında çalışanlar hem istek şarkı taleplerini iletti hem de radyocularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında Onur Sakar, Ersin Koçbuğ, Melih Kurtuluş, Utku Erdoğan, Şener Duran, Mustafa Yeniev, Erol Canbaz, Mine Ayman, Çağlar Demirel, Meltem Mendi, Sema Eryiğit, Ali Biricik, Kübra Kaçmaz, Güler Kahraman ve Nöbetçi Erdem gibi Türkiye’nin sevilen radyo programcıları atölyelerde çalışanlarla buluştu. Gerçekleştirilen ziyaretlerle birlikte programın, ilçede yaklaşık 15 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

Başkan Candaroğlu: Arnavutköy üretimin ve emeğin şehridir

Atölye ziyaretleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçenin üretim gücüne dikkat çekerek, “Arnavutköy, yalnızca bir yaşam alanı değil; üretimin ve emeğin güçlü şekilde yaşadığı bir ilçedir. Atölyelerimizde çalışan her bir emekçi kardeşimizin alın teri, bu şehrin bereketidir” dedi.

Başkan Candaroğlu, “Bu buluşmaların en kıymetli yönü, üretime güç veren emekçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmesidir. Gün boyu büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimize moral ve motivasyon sağlamak, onların yanında olduğumuzu göstermek bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.