‘Aşk kaydına geçti bunca âşıklar’

Tacettin Şimşek de, edebiyat dünyasına ilk adımını şiirle atanlardan. Zaman içinde şiir ve masala, tiyatro ve hikâyeyi de ekler. Akademik çalışmaları da var. O, bir dil sorumluluğuna ve aslında Türkçenin disiplinine çok daha yakın bir hoca olarak öğrencilerine Türkçe öğretmektedir. Çocuklar için de hala yazamaya devam ediyor. Ama yazdıklarından ete kemiğe bürünmüş tür olarak şiir her zaman başı çekiyor. İçten, coşkulu, aşk kaydına geçmiş modern bir aşık havalandırmasıyla yazıyor şiirlerini. Doğduğu toprakların yanı sıra geçim vesilesiyle bulunduğu Erzurum’un havası ve suyunun yazmada etkili olduğuna inanıyorum. Birçok şiirini geleneksel şiirin (divan ve halk şiiri) küllerinden serbest edayla kuruyor Tacettin Şimşek. O, gelenekten aldıklarını hem yeninin gerekliliğiyle hem de daha çok geleneğin (tahmis, müstezat…) biçimleriyle şiirinin damarlarında gezdiriyor. Eski şiirimizin çeşitli biçimlerini günümüze göre uyarlayarak şiirinde büyük bir zevkle kullanır. Bunlara yabancı biçim olarak haiku’yu da ekliyor.

İstanbul Bilir, üç bölümden oluşuyor. Temiz bir Türkçeyle toplamda altmışa yakın şiir. Çoğu (11’li+7’li) hece ölçüsüyle yazılmış. Birçok şiirin yapısında kısa dizelerin yanında dize kırmalar da dikkati çekiyor. Şiirde asıl büyü şairin işleyiş biçimindedir. Şair, dilin estetik ve poetik kullanılışına hâkim. Kitabın ilk şiirinde “Kalemim/ Bir düzen tutmayan sazdır” dese de, aslında bütün şiirlerindeki içten seslenişler onda, “Yağmurlu bir niyazdır”. Şiirin süreği sanki söz ve saz eşliğinde sonsuzca devam etmektedir. Çünkü “Şairin bildiği tek dil vardır” o da diri, duru ve insanca olanıdır. Tacettin Şimşek’in her imgesi gönül dalına asılmış “bir parça divanca ve daima ozanca” sesin şiiridir. Diğer kitaplarında olduğu gibi, bu kitabında da halk şiiri ve divan şiiri kültürünü yoğuran motiflere, metaforlara, alegorilere, kavramlara, anlamlara, kahramanlara çokça yer verir.

Bir ses şiiridir yazdığı. Her ses “Gün olur söze gelir”. Şairin dili, sesi ve sözünden başka nesi var ki? Bunlara ek olarak “köpüklerinde ciğerpare vatan” dediği Harşit’te kalan çocukluğunu da ekleyebiliriz. Çocukluk belleği böyle bir şeydir, kendisinde olanı kolay kolay unutturmaz, zamanı gelince şairi gezdirir, yazdırır, söyletir. Tacettin Şimşek, “aşka hala vakit var” diyor sözü imbikten süzdüğü bir şiirinde, bir sonrakinde de Eşrefoğlu Rumî’den mülhemle “hala ve daima aşk”. Ama gel gör ki yazmak ve söylemek için şairlerden başka kimin haklı gerekçesi olabilir ki? Onlardan daha iyi “Kim anlayabilir ki/ Çağların bizden neler çaldığını”. Kim daha iyi dile getirebilir cesaretimizi, haykırışımızı, sessizliğimizi, yenilgimizi, umudumuzu, çağın insandan çaldıklarını. Şiirler ele verir şairin zihin yapısını, geçmişin ve şimdinin izlerini nasıl takip ettiğini, neye nasıl baktığını. Ancak öyle anlarız ki, “Aslında her çağın Ferhat’ı vardır/ Ve bir Tahir’i vardır her Zühre’nin”