Hayat Atölyem müze olsun
KÜLTÜR SANAT

Atölyem müze olsun

Galata’da atölyesinin alt katının müze, üst katının ise eğitim atölyesi olarak hizmet vermesini isteyen caz sanatçısı Okay Temiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile belediye başkanlığı döneminden dostlukları olduğunu belirterek kendisinden destek istediğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okay Temiz
Okay Temiz

Dünyaca ünlü caz sanatçısı Okay Temiz annesinin desteğiyle Ankara Devlet Konservatuvarı’nda vurmalı ve timpani eğitimi alarak adım attığı müzik hayatında 64. yılını doldurdu.

“Benim atölyem müze olsun. Çünkü yaptığım dünyanın aleti var. Kimsede yok. Bunları çaldığım festivaller var. Afişlerim var. Kocaman bir yer olması lazım” diyen Okay Temiz kendi adına bir müze açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek beklediğini belirtti. Okay şöyle konuştu: “Yaşımız geldi 81’e, yakında da 82’ye basacağım. Bir an evvel ülkenin Okay Temiz’e sahip çıkıp bu kültür mirasını yaşatmak lazım.” Yaşamının 30 yılında İskandinav ülkelerinde adını dünyaya duyuran, İsveç Kültür Bakanlığı desteğiyle sayısız plak ve CD çıkaran, birbirinden değişik müzik aletleri üreten sanatçı, dünya caz müzisyenleriyle çıkarttığı albümlerle uzun süre dünya müzik listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Okay Temiz, 1998’de Türkiye’de kalarak Mehter Takımı’nın başına geçti ve kendi tanımıyla “savaş orkestrasını barış orkestrası” yaptı. “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülen sanatçı, çocuk ve yetişkin öğrencilerine verdiği eğitimlerin yanısıra başta spastik çocuklar için gerçekleştirilen çalışmalar olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesine katıldı.

MEHTER’İ HERKESE DİNLETTİM

Mehter konseri için CRR’de sahne aldığı dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın da belediye başkanı olduğunu söyleyen Okay Temiz, o dönemde tanıştıklarını dile getirdi. Temiz o günleri şu sözlerle anlatttı:

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“Mehter o zamanlar türbanlı kızların müziğiydi. Bir baktım türbanlı, Türkeşçi ve modern Okay Temiz cazını dinleyen modern genç kızlar var. Hepsini birleştirdim bu konserde. Belediye Başkanı iken Tayyip Bey geldi, ‘Okay sen neler yapıyorsun?’ dedi. Davul sololar, caz, şovlar, Mehter müziği ritmini bozmadan çaldık. Belli parçalar aynı kaldı. Tayyip Bey’in çok hoşuna gitti. Ertesi gün çağırdı belediyeye. Dostluğumuz o günlerden başlıyor, çok eski.”

200 KİŞİ DAVUL ÇALDIK

200 kadar öğrencisinin olduğunu söyleyen Temiz, Galata’daki atölyesinin altının müze üstünün ise eğitim atölyesi olarak hizmet vermesi için destek istiyor. Eylülde yeni bir atölye çalışması başlatacaklarını söyleyen Temiz, “Aralarında iş adamları ve farklı meslekten insanlar bize geliyor. 200 kişiyle açık havada çaldık. 200 davulla çıktık. Amerika’da, Avrupa’da göremezsin. Afrika’da var. Kültürel alanda bir tanıtıma ihtiyacımız var” diyor.

  • Kavga edeceklerine davul çalsınlar
  • “Parlamentoda kavga edeceklerine davul çalsınlar” diyen Okay Temiz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kimisine asma davul, Anadolu çocuklarına davul verirsin. Ege tarafına darbukaları, öbür tarafa tamburları, değişik aletleri verirsin. Bir saat, rahatlar insanlar. Daha iyi arkadaş olurlar. Çalarken arkadaşlık çıkıyor, o kavga bitiyor. Meclis’in bir odasında çalsınlar. Herkes değişik aletler alsın. Böyle bir şey olabilir.”

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