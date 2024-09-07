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Hayat

Ayanis Kalesi'nde Urartu keşifleri

Van'daki Ayanis Kalesi'nde 4 yeni eser daha gün yüzüne çıkarıldı.

Burak Doğan
04:00 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:45 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ayanis Kalesi
Ayanis Kalesi

Anadolu kültür tarihinin önemli bir parçası olan Dağlık Doğu Anadolu’nun kadim Uygarlığı Urartu Krallığı’nın son büyük kenti olan Ayanis’te, 35 yıldır kesintisiz devam eden kazılar eşsiz ve zengin bir envanter sunuyor. Günümüzden 2700 yıl öncesine tarihlenen görkemli kentin sitadelinde devam eden kazılarda Urartu dininin baş tanrısı Haldi'ye ithaf edilen anıtsal Tapınak Kompleksi'ndeki kazılar sürüyor. Kral II. Rusa tarafından yaptırılan kalede son olarak üç adet bronz kalkan ve bir adet bronz miğfer bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, "Bu zamana kadar etüdlük ve envanterlik 30 bine yakın eseri ortaya çıkardık. Kalenin şu an yüzde 20'si aşağı yukarı kazıldı" dedi.


#Ayanis Kalesi
#Urartu
#keşif
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