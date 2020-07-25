Ayasofya-i Kebir Camiinde sadece bir yere halı serilmedi: İmparatorların tac giyme alanı

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.

Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.

Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.

'Tarihi bilgilerle uyuşmuyor'

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili soruyu cevaplandırdı.

Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor" dedi.

FOTOĞRAF 13 Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı. Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü. Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci gününde de doldu taştı İstanbul, 86 yıl sonra dün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci günü yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

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Yılmaz, camide kubbe kısmında yer alan freskleri örten perdenin de planlandığı gibi vakit namazlarında kapanacağını söyledi.

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