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Ayasofya-i Kebir Camiinde sadece bir yere halı serilmedi: İmparatorların tac giyme alanı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi. Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İmparatorların tac giyme alanı boş bırakıldı.
İmparatorların tac giyme alanı boş bırakıldı.

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.

  • Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.

Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.

Ayasofya-i Kebir Şerif-i'de ilk sabah namazı
OYNAT 00:58
Ayasofya-i Kebir Şerif-i'de ilk sabah namazı
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden beri bekleyen vatandaşların oluşturduğu cemaat yoğunluğu böyle görüntülendi.

'Tarihi bilgilerle uyuşmuyor'

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili soruyu cevaplandırdı.
  • Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor" dedi.

Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci gününde de doldu taştı
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Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.
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Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu.
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Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı.
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Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.
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Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci gününde de doldu taştı
İstanbul, 86 yıl sonra dün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci günü yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Yılmaz, camide kubbe kısmında yer alan freskleri örten perdenin de planlandığı gibi vakit namazlarında kapanacağını söyledi.

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