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Hayat

'Ayı gibisin' demenin bedeli 100 bin lira

İki çocuk annesi N.E., “Ayı gibi oldun, zayıflayamazsın” diyerek kendisiyle dalga geçen ve kadınlarla flört eden kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme, A.E.'nin kadına 100 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

11:34 . 31/01/2023 Salı
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Arşiv

İstanbul'da 20 yıllık evli olan iki çocuklu N.E. ve A.E. çifti, son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Boşanmak için aile mahkemesine başvuran N.E. adlı kadın, ekonomik ve psikolojik şiddet uygulamakla suçladığı kocasının fiziksel özellikleriyle de dalga geçerek kendisini küçük düşürdüğünü iddia etti. Genç kadın, kocasının sürekli, "Sen zayıflayamazsın, ayı gibi oldun" sözleriyle hakarette bulunduğunu da öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA İHANET

Akşam'ın haberine göre; Dilekçesinde eşinin sosyal medyada başka kadınlarla flörtleştiğini de anlatan N.E., "Evliliği kurtarmak için çok çabaladım ama eşimin bu davranışları yüzünden dayanacak gücüm kalmadı. Kocamdan 200 bin lira tazminat ve çocuğum ile kendim için toplam 3 bin lira nafaka istiyorum" ifadesini kullandı.

AYLIK BİN LİRA NAFAKA

Suçlanan koca A.E. ise iftiraya uğradığını belirtip davanın reddini talep etti. Tüm kazancını ailesi için harcadığını dile getiren adam, "Geçimsizliğimizin asıl nedeni davacı kadının kendisidir. Sürekli bana emir kipi kullanan N.E., çocuklarını ve evini de ihmal etmektedir" dedi. Bir yıllık yargı sürecinin sonunca çifti boşayan mahkeme, reşit olmayan çocuğun velayetini anneye verdi. Kusurlu bulunan kocanın eşine 100 bin lira manevi tazminat, çocuğuna da aylık bin lira nafaka ödemesine hükmetti.



#istanbul
#A.E.
#nafaka
2 saat önce
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'Ayı gibisin' demenin bedeli 100 bin lira
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