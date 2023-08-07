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Hayat

Bab Hastanesi sevkleri yüzde 90 azalttı

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırdığı El Bab’da inşa ettiği 200 yataklı Bab Hastanesi 500 bin kişiye hizmet veriyor. 8 ameliyathanesi, radyoloji ve kemoterapi imkanı da olan hastane Türkiye’ye hasta sevklerini yüzde 90 azalttı. Başhekim Dr. Fadi Hac Ali, “Hastanemiz tam kapasite hizmet veriyor” dedi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye’nin El Bab’da inşa ettiği 200 yataklı Bab Hastanesi günde bin hastaya şifa kapısı oldu.

Türkiye’nin El Bab’da inşa ettiği 200 yataklı Bab Hastanesi günde bin hastaya şifa kapısı oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan El Bab’da, Türkiye tarafından inşa edilen Bab Hastanesi, bölgenin tam donanımlı hastanesi haline geldi. 200 yataklı Bab Hastanesi, bölgedeki 500 bin kişiye hizmet veriyor. Hastane kurulduğu yıldan bu yana verdiği 1’inci ve 2’nci basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra yakın zamanda 3’üncü basamak sağlık hizmetlerini de vermeye başlayacak. Hastanedeki tedavi imkanları sayesinde, Türkiye’ye hasta sevkleri yüzde 90 azaldı.

KAN BAĞIŞI MERKEZİ DE VAR

60 bin metrekare alana kurulu hastane, günde bin hastaya şifa kapısı oluyor. Bölge halkı ile Türk personelin görev yaptığı hastanede bulunan 8 ameliyathanede müdahalelerde bulunuluyor. Bunun yanı sıra radyoloji, kemoterapi ve acil servis hizmeti veriliyor.

Kan bağışı merkezi ile manevi danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

YAKINDA AÇIK KALP AMELİYATI

Hastanede yakın zamanda böbrek taşı ameliyatları ve anjiyo tedavisi yetersiz kalanlar için açık kalp ameliyatları yapılmaya başlanacak. Kanser teşhisi konmuş hastalarda kullanılmak üzere radyasyon tedavisi için de görüşmeler devam ediyor. El Bab Sağlık Müdürü ve Bab Hastanesi Başhekimi Dr. Fadi Hac Ali, “Hastanemiz tam kapasite hizmet veriyor. Verdiğimiz hizmetlerle, halkımızın teveccühünü kazanacağız. Halkımızın en iyi hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz” dedi.



#Bab Hastanesi
#Sağlık
#Suriye
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