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Bağımsız Başkan Gülpınar'dan Erdoğan'a vefa mesajı: 'Cumhurbaşkanı yanında durmak en doğal hakkımdır'

Bağımsız Başkan Gülpınar'dan Erdoğan'a vefa mesajı: 'Cumhurbaşkanı yanında durmak en doğal hakkımdır'

12:5020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım.

Siyasete Bağımsız olarak devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceğinin mesajını vererek "Kendisi olduğu müddetçe her zaman yanında olacağız” dedi.

Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası’nın temel atma töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu vefa borcunu vurgulayarak, “İyi bir Müslüman ve iyi bir siyasetçi sözünde durur. Sayın Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir sözümüz ve taşıdığımız bir vefa borcumuz var. Kendisi olduğu müddetçe her zaman yanında olacağız” dedi.


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Hayat / Aktüel
20 Haziran, Cumartesi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek olan Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası’nın temeli, geniş katılımlı bir törenle atıldı. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdürrahim Dusak ve Hikmet Başak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, MHP İl Başkanı Osman Mutlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, siyasetçinin en önemli özelliklerinden birinin sözünde durmak ve vefalı olmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan siyasi birlikteliklerinin bulunduğunu ifade eden Gülpınar, Erdoğan’ın geçmişte kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgi ve saygının yanında bir vefa borcu da taşıdığını dile getiren Gülpınar, “Bugün bize düşen görev sadece siyasetçi olarak değil, iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak da vefa duygumuzu göstermektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir sözümüz ve taşıdığımız bir vefa borcumuz var. Kendisi olduğu müddetçe her zaman yanında olacağız” dedi.

Bu duruşunu daha önce de birçok kez dile getirdiğini belirten Gülpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade etmesinin doğal bir tavır olduğunu vurgulayarak, bunun yanlış ya da garipsenecek bir durum olmadığını söyledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ederek, destekleri ve duruşundan dolayı şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası’nın temeli dualar eşliğinde atıldı. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte belediye hizmetlerinin daha modern ve etkin şartlarda vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

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