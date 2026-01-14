Yeni Şafak
Bakan Ersoy rekor rakamı verdi: Rami Kütüphanesi'ni 7.7 milyon kişi ziyaret etti

12:5214/01/2026, Çarşamba
Milyonlarca ziyaretçi, yüzbinlerce ödünç kitap, binlerce etkinlik

Rami Kütüphanesi, 3 yılda 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı ve 302 bin ödünç kitap verisiyle İstanbul’un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri oldu.

İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, açılışının üçüncü yılını geride bıraktı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nin üç yıllık performansını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete sunduğu Rami Kütüphanesi’nin kısa sürede İstanbul’un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri hâline geldiğine dikkati çekti.

Ersoy’un paylaştığı verilere göre Rami Kütüphanesi, üç yıllık sürede milyonlarca ziyaretçiyi ağırlarken binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı ve yüz binlerce kitabın okurla buluşmasına aracılık etti.

2 milyonun üzerinde katılımcı 302 bin ödünç kitap

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'un en büyük kütüphanesi Rami Kütüphanesi 3 yaşında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’umuza kazandırdığımız Rami Kütüphanesi; mimarisi, hizmet anlayışı ve sunduğu imkânlarla kısa sürede her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisini çeken, yaşamın içinde bir kültür ve buluşma mekânına dönüştü.
3 yılda; 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı, 302 bin ödünç kitap!
Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami’nin nasıl yaşayan bir merkez hâline geldiğini açıkça gösteriyor. Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”





