Rami Kütüphanesi'ni 2025 yılında 2 milyon 322 bin kişi ziyaret etti

11:4724/12/2025, Çarşamba
DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nin 2025'te 2 bin 770 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 2 milyon 322 bin 649 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. Tarihi bir kışladan, dünyanın sayılı kültür merkezlerinden birine dönüştürdüğümüz Rami Kütüphanesi, 2025'te de İstanbul'un ve Türkiye'nin en canlı kültür duraklarından biri oldu. Kitapla birlikte düşüncenin, sanatın ve kamusal hayatın iç içe geçtiği bu büyük dönüşüm alanı; her yaştan ziyaretçiyi bilgiyle, üretimle ve kültürle buluşturdu" dedi.


Kütüphanenin 2025'te 2 bin 770 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 2 milyon 322 bin 649 ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "Sergilerden söyleşilere, okuma programlarından atölyelere uzanan zengin içeriğiyle Rami Kütüphanesi; yalnızca bir kütüphane değil, yaşayan bir kültür ekosistemi olarak 2025’e damga vurdu. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.


