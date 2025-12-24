Rami Kütüphanesi'ni 2025 yılında 2 milyon 322 bin kişi ziyaret etti

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. Tarihi bir kışladan, dünyanın sayılı kültür merkezlerinden birine dönüştürdüğümüz Rami Kütüphanesi, 2025'te de İstanbul'un ve Türkiye'nin en canlı kültür duraklarından biri oldu. Kitapla birlikte düşüncenin, sanatın ve kamusal hayatın iç içe geçtiği bu büyük dönüşüm alanı; her yaştan ziyaretçiyi bilgiyle, üretimle ve kültürle buluşturdu" dedi.