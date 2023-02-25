Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor

Bakan Koca
Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar"
dedi.
#Sağlık Bakanlığı
#deprem bölgesi
#tetanos
30 dakika önce
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