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Hayat

Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor

Depremin ilk günlerinden beri afet bölgesinde bulunan vatandaşlar için tetanos aşısı uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu.

17:53 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Bakan Koca

Bakan Koca

Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı. 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar"
dedi.


#Sağlık Bakanlığı
#deprem bölgesi
#tetanos
30 dakika önce
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Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
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