Bakan Koca: Testler negatif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin, "Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum" dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatarak, bugün itibarıyla Çin dışında, Yunanistan ve Bahreyn'de dahil 36 ülkede hastalığın görüldüğünü söyledi.

Vaka sayısının dünya genelinde 81 bin 191'e ulaştığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 2 bin 768'ü bulduğunu belirten Koca, Çin'deki vaka sayısında azalma görülse de diğer ülkelerdeki vaka sayısının arttığına işaret etti.

Koca, Çin'de günlük 1000 ve üzeri vaka sayısı görülürken son günlerde bu rakamın 400-500'e indiğini ve artış hızının düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'de vakaya rastlanmadı

Bugüne kadar birçok ülkede vaka görülmesine rağmen Türkiye'de henüz vakaya rastlanmadığını ancak bunun rastlanmayacağı anlamına gelmediğine işaret eden Koca, tüm çabalarının virüsün ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olduğunun altını çizdi.

İran'daki vaka sayısı ve ölümlerin arttığına dikkati çeken Koca, bu duruma yönelik kara sınırında tedbir aldıklarını ve uçuşlara kısıtlama getirdiklerini hatırlattı.

İran ile kara sınırında sahra hastaneleri oluşturulduğuna değinen Sağlık Bakanı Koca, İran uyrukluları ülkeye almayacaklarını ancak gelmek isteyen Türk vatandaşlarına 14 günlük karantina sürecini anlatarak, işlemleri yürüteceklerini belirtti.

Özellikle İran'ın Kum ve Meşhed bölgelerinde bulunan kişilerin 14 günlük uygun bir ortamda gözetim altında tutulacağını aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

"Klinik bulgusu olan kişilerin, hastane ortamında takibi, hiçbir klinik bulgusu olmayan Kum ve Meşhed geçmişi olmayan kişilerin ise birkaç gün sahra hastanelerinde değerlendirmesi yapıldıktan sonra, geri planda oluşturduğumuz gözlemevi, hastane ve misafirhane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi, devamında gerektiğinde yine Bilim Kurulu'nun risk analizi yaparak, 14 günü gerekirse evde tamamlanması şeklinde bir yaklaşım benimsendi.

Yarın bu sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde görmek üzere hareket etmiş olacağım. Özellikle bu dönemde hem geri planda izolasyona alacağımız hastaneleri hem de sınırda yapılan uygulamaları yerinde görmek açısından. Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarımızı 2 merkezde gözlem altına aldık, günlük muayeneleri yapılmakta ve şu ana kadar ateş ve hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını, herhangi bir yolcumuzda ateş olmadığını söylemek istiyorum."

"Sonuçlar negatif çıkanlardan 7 gün sonra tekrar numune alınması kararı"

Bilim Kurulu'nun, klinik bulgu rastlanmayan kişilerden, sonuçlar negatif çıkmış olsa dahi 7 gün sonra tekrar numune alınması yönünde karar aldığını vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"7 günde tekrarı ondan sonra da risk durumuna göre, gerektiğinde evde 14 günü tamamlamak yönünde bir yaklaşım benimsendi. Farklı illerimizde şüpheli durumlara ilişkin bildirimler olmakta. Bu şüpheli gördüğümüz tüm vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir tektik sonucunun pozitif çıkmadığını, yani koronavirüs açısından bir sorun olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Mesela Niğde'de Pakistanlı 2 düzensiz göçmenin numuneleri çalışıldı, negatif çıktı, yani koronavirüs taşımamakta.

Aynı şekilde Konya'da Güney Kore seyahat etmiş olan vatandaşlarımızın da tahlil sonuçları negatif çıktı, yani koronavirüs bulunmadı. Eskişehir'de yine aile sağlığı merkezine başvuran İranlı vatandaşta herhangi bir klinik bulgu olmadığını ve bu anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum."

Çocuklar ayrı odada bebekler anneleriyle

Koca, bebeklerin anneleriyle kaldığını ancak çocukların ayrı odalarda tutulduğunu belirterek, "Her biri tek odada, pozitif olabilecekmiş gibi düşünerek hizmet veriliyor." ifadelerini kullandı.

Virüse rastlanılması halinde Bilim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda hareket edileceğini yineleyen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Şehir Hastanesi dahil olmak üzere birçok hastanemizde bildiğiniz gibi karantina odalarımız, yoğun bakım dahil olmak üzere, takip edebileceğimiz ortamlarımızı hazır hale getirdik. Sadece şehir hastanesinde 48 tane böyle negatif basınçlı, yoğun bakım ortamı olan şu an hazır boş odamız var. Ama pozitif çıktığında nerede, nasıl bu tedavinin sürdürülmesi gerektiğini Bilim Kurulu'nda tartışırız."

Çin'e uçuşların ertelendiğinin anımsatılarak, yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Şu an şubat sonu itibarıyla devamı ama devamında nasıl bir farklılık olabilir veya daha çok sadece Türkiye'den gidişlere mi açık olmalı, bunu tekrar Bilim Kurulu ile önümüzdeki günler konuşacağız. Ama Türkiye'den Çin'e gitmek isteyenler, İran'da olduğu gibi, mesela şu an İran'a gitmek isteyenlerle ilgili bir engelimiz yok ama İran'a Türk vatandaşının gitmesine biz şu an izin vermiyoruz, kapalı. İranlı gitmek istiyorsa 'gidebilir' diyoruz, gelmesine asla izin yok, gitmesi olabilir. Benzer şekilde şu an Çin'de iki taraflı kapalı biliyorsunuz. Çin'de Türkiye'den gidişe açılabilir mi, bu gündeme gelebilir, önümüzdeki günler bunu konuşmuş oluruz. Olmaması için bu anlamda bir sebep olmadığını düşünüyorum. Buradan Çin'e gidecek Çinliler için, yine Türk vatandaşı için değil."

