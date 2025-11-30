Yeni Şafak
Bakan Memişoğlu 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasını esprili dille paylaşan gençlerle buluştu: Şimdi yakaladım sizi çocuklar

18:4030/11/2025, Pazar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasını sosyal medyadan esprili dille paylaşan gençlerle buluştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasını çektikleri video ile esprili dille ele alıp sosyal medyadan paylaşan gençlerle buluştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Türkiye genelinde hayata geçirilen kişilerin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığı "İdeal ilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasını Mersin'den çektikleri video ile paylaşan gençlerle bir araya geldi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında,
"Şimdi yakaladım sizi çocuklar. Toplum sağlığını tehdit eden fazla kilo ile mücadeleye devam edeceğiz."
ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu, görüşmede gençlerden sağlıklı yaşam için kilo vermelerini ve kampanyaya destek olmalarını istedi.




#İdeal Kilonu Öğren
#Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
#Sağlıklı Yaşa
