Sağlık Bakanı Memişoğlu canlı yayında uyardı: Türkiye'deki insanların yüzde 70'e yakını kilolu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az. Yüzde 65-70'e yakın insan kilolu. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Memişoğlu, Türkiye'nin, organ nakli cerrahisinde çok ileri düzeyde olduğunu ve bu alandaki tecrübesini de birçok ülkeye aktarabildiğini belirterek, "Bugün senede 5 binin üzerinde organ nakil ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatların çok büyük bir oranı canlıdan." bilgisini verdi.
Organ bağışının kolaylaştırılmasının teknik anlamda daha uygun hale gelmesi için düzenlemeye gidildiğini anlatan Memişoğlu, "Şu anda toplumu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden tamamen vasiyet gibi organını bağışlayabilir hale getirdik. Bugün bu sistemlere girdiğiniz zaman organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Birinci derece yakınlara da sizden sonra bir ihtiyaç olursa organ bekleme listesinde en öne gelmiş oluyor. Bağış yapanlar için de böyle bir avantaj sağlanmış oldu." diye konuştu.
Aile hekimliklerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil olması ve üniversite hastanelerinden randevu almaları konusundaki düzenlemeye değinen Memişoğlu, sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının memnun olması için çalıştıklarını söyledi.
"Aile hekimliklerini güçlendirdik"
Üniversite hastanelerinin de MHRS sistemine dahil olmasıyla vatandaşların aile hekimleri aracılığıyla öğretim üyelerinden randevu alabildiğini aktaran Memişoğlu, pilot olarak başlattıkları uygulamanın ardından yeni iller ve üniversitelerle de görüştüklerini belirtti.
Aile hekimlerinin imkanlarını da artırdıklarını ifade eden Memişoğlu, 1685 ilacın artık aile hekimleri tarafından yazılabilir hale getirildiğini söyledi.
"75 ilde aynı gün randevu veriyoruz"
Bakan Memişoğlu, hastanelerdeki randevu yoğunluğu ile ilgili soru üzerine de şu bilgileri verdi:
"Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30"
Memişoğlu, sigaranın kansere yol açtığının ispatlandığını vurgulayarak, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171'i arayabileceğini, mobil sağlık araçları ve sigara bırakma polikliniklerinden faydalanabileceğini söyledi.
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramaları yapılıyor
Kanser taramalarında başlatılan kampanyayla erken teşhisin önemine değinen Memişoğlu, Aile hekimliği ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramalarının yapıldığını belirtti.
Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamalarının bu sene itibarıyla tamamlandığını, yeni atamaların gelecek sene yapılacağını ifade etti.
Aşı temininde bir sıkıntı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, "Grip aşılarında teminle alakalı sıkıntımız yok." yanıtını verdi.
Memişoğlu, 65 yaş üzeri ve 5 yaş altı çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanlarının da grip aşısından ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.
"Geleneksel tıbbı çok daha etkin kullanacağız"
Toplu iş sözleşmelerindeki sağlık personeline kıyafet yardımına da değinen Memişoğlu, "2026 yılında itibaren çalışanlarımızın üniformalarını senede iki kez biz temin edeceğiz ve onlara vereceğiz. Bu konuda çalışmaları bitirdik, en kısa zamanda sağlık marketleri olsun, başka türlü organizasyonlarla çalışanlarımıza kendi kıyafetlerini standart olarak vereceğiz." şeklinde konuştu.
Aile hekimlerine belirli koşulları sağlamak şartıyla mesai dışı saatlerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yapabilme imkanı getirileceğine ilişkin soru üzerine Memişoğlu, şunları kaydetti: