Sağlık Bakanı Memişoğlu canlı yayında uyardı: Türkiye'deki insanların yüzde 70'e yakını kilolu

"3,5 milyon bekleyen randevuyu 300-400 bin bandına düşürmüş durumdayız. Yüzde 82-85 oranında da azaltmış durumdayız. Birkaç branş ve bazı illerde sorun yaşıyor olabiliriz. Bizim aslında randevu sorunumuz yok. Aile hekimine gittiğiniz zaman eğer gerçekten ihtiyacınız varsa aile hekimlerinin kontenjanları halen dolmuş değil. Her branşta aile hekimi sizinle ilgili isteği branştan ve istediği hastaneden randevu alabilir eğer ihtiyacınız varsa. Birkaç branşta kaldı onları da birkaç ay içinde halledeceğiz. O branşlarda bazen sıkıntı yaşıyoruz. 75 ilde aynı gün randevu veriyoruz. MR ve Tomografi konusunda da bir çalışma yapıyoruz."