Balıkesir’de Kurban Bayramı öncesi şap alarmı: Hayvan pazarları kapatıldı

Gönen Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir Valiliği’nin kararıyla il genelinde faaliyet gösteren tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Balıkesir Valiliğinden gelen kararla şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının tamamı kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.