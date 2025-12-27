Balıkesir'den umreye gitmek için bisikletiyle 3 bin 450 kilometre katetti

İşçi emeklisi Şener, Mekke'de umre yapmak için 10 Kasım'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinden bisikletiyle yola çıktı. Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yapan Şener, daha sonra Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geçti.





Şener, 31 günde 3 bin 450 kilometreyi bisikletiyle katedip, Medine ve Mekke'de 10 gün kalarak umresini tamamladı. Fahrettin Şener, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına aldı.





Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Umrenin ardından uçakla memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesine dönen Şener, yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için bisikletiyle Gazze'ye gitmeyi de hedefliyor.





"Herkesin Türklere karşı çok farklı bir sevgisi var"

Fahrettin Şener, bisikletiyle daha önce de zorlu yolculuklar yaptığını söyleyerek, umre yolculuğunun duygu yüklü geçtiğini belirtti.





Bisikletiyle yolculukta hiç zorlanmadığını ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Hayatımda bu kadar dua aldığımı hatırlamıyorum. Dualarla beraber yolun her anını göstermeye çalıştım. İslam aleminde herkesin Türklere karşı çok farklı bir sevgisi var. Bunu da yolculukta görmüş oldum. Uçakla umreye gidince aslında Arapları çok görmüyorsunuz. Bisikletle gidince çok daha güzel bir deneyim oldu. Herkes benimle ilgilendi. Bu anılarımı hiç unutmayacağım. Hayatımda unutulmaz bir dönem geçirdim diyebilirim."





Şener, yolculuğunda genellikle camilerde ve çadırlarda konakladığını anlattı.





Suudi Arabistan'da kum fırtınasına yakalandığını belirten Şener, şunları kaydetti: