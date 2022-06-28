Balkan şehitlerinin torunları Çanakkale’de

Çanakkale’de şehit düşen ve gazi kalan Balkan kökenli kahramanların torunları, dedelerinin destan yazdığı toprakları görmeye geliyor. 50 torunun katılacağı gezi 1-7 Temmuz arası gerçekleşecek. ‘Uluslararası Çanakkale Buluşması’ projesi kapsamında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk’tan 50 şehit ve gazi yakını Türkiye’ye getirilecek.
DESTANIN İZLERİ GÖRÜLECEK
İstanbul’da tarihi mekanları, başkent Ankara’da ise Hacı Bayram Cami, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM’yi gezecek olan kafileye dedelerinin niçin savaşa katıldıkları, vatana duydukları hasreti ve Türkiye sevgisi anlatılacak. Kafile Çanakkale’de şehitlikleri, Kilitbahir Kalesi’ni, Mecidiye Tabyası’nı, anıtları ve Conkbayırı ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ni de gezecek.
Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden çekilmesine rağmen Balkan halkı, yardım etmek için Çanakkale cephesinin yolunu tutmuştu. Çanakkale’ye gelenlerin büyük çoğunluğu şehit olurken çok az bir kısmı geri dönebilmişti. Şehit ve gazi yakınlarını bulmak amacıyla Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da şehir şehir, köy köy ve kasaba kasaba dolaşarak alan araştırması yapılıp, 107 yıl sonra şühedanın torunlarına ulaşıldı.