Hayat Balkan şehitlerinin torunları Çanakkalede
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Balkan şehitlerinin torunları Çanakkale’de

Çanakkale’de şehit düşen ve gazi kalan Balkan kökenli kahramanların torunları, dedelerinin destan yazdığı toprakları görmeye geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkan şehitlerinin torunları Çanakkale’de
50 torunun katılacağı gezi 1-7 Temmuz arası gerçekleşecek.

Çanakkale’de şehit düşen ve gazi kalan Balkan kökenli kahramanların torunları, dedelerinin destan yazdığı toprakları görmeye geliyor. 50 torunun katılacağı gezi 1-7 Temmuz arası gerçekleşecek. ‘Uluslararası Çanakkale Buluşması’ projesi kapsamında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk’tan 50 şehit ve gazi yakını Türkiye’ye getirilecek.

DESTANIN İZLERİ GÖRÜLECEK

  • İstanbul’da tarihi mekanları, başkent Ankara’da ise Hacı Bayram Cami, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM’yi gezecek olan kafileye dedelerinin niçin savaşa katıldıkları, vatana duydukları hasreti ve Türkiye sevgisi anlatılacak. Kafile Çanakkale’de şehitlikleri, Kilitbahir Kalesi’ni, Mecidiye Tabyası’nı, anıtları ve Conkbayırı ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ni de gezecek.

Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden çekilmesine rağmen Balkan halkı, yardım etmek için Çanakkale cephesinin yolunu tutmuştu. Çanakkale’ye gelenlerin büyük çoğunluğu şehit olurken çok az bir kısmı geri dönebilmişti. Şehit ve gazi yakınlarını bulmak amacıyla Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da şehir şehir, köy köy ve kasaba kasaba dolaşarak alan araştırması yapılıp, 107 yıl sonra şühedanın torunlarına ulaşıldı.

Seyit Onbaşı'nın torunu destan yazılan topraklarda görevli: Onur duyuyorum
FOTOĞRAF 14
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Tarihi zaferin 107. yılında yarınki törenler için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevlendirilen Çabuk, adını taşıdığı büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) destan yazdığı topraklarda görev yapmanın onurunu yaşıyor.
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Çanakkale kahramanının sırtladığı mermiyle \"Ocean\" zırhlısının vurulduğu Rumeli Hamidiye Tabyası'na gelen Çabuk, dedesinin heykelini görünce duygulandı.
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Astsubay Seyit Çabuk, Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu söyledi.<br><br>Türk olarak tarihinin nice kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirten Çabuk, bunun sadece savaş alanlarında değil, aynı zamanda geliştirilen kültür ve medeniyetle de kendini gösterdiğini vurguladı.
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Çabuk, babasının dedesi Seyit Onbaşı'nın savaştığı topraklarda grev yaptığı için mutlu olduğunu anlatarak, şöyle dedi:
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\"Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda mevcut olan ve bunun en somut örneğini er meydanında göstermiş bir atanın kanını taşımaktan onur duyuyorum. Hem taşıdığım kan hem de icra ettiğim jandarma mesleği dolayısıyla sorumluluk bilincini daima kalbimde bir nişan gibi taşıdım. Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum.\"<br><br>
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Çabuk, anadan, yardan, evlattan vazgeçip \"Çanakkale geçilmez\" denilen, her siperinde düşmana karşı mukaddes bir mücadele verilen yerde olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.<br><br>
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Seyit Onbaşı'nın da yer aldığı bu kutlu zafer dolayısıyla gururlu olduğunu belirten Çabuk, \"Kutsal saydıkları vatan uğruna can verenlerin kanıyla destan yazdığı bu yerde bulunmanın manevi huzuru içerisindeyim.
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Bu toprakların ne bedellerle savunulduğunun bilincinde olarak şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum.\" dedi.<br><br>
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Çabuk, atalarının kahramanlık hikayeleriyle büyüdüğünü anlatarak, \"Bu kültür ile yoğruldum. Tarihimizden aldığımız dersler ve atalarımızdan miras kalan tüm değerlerimizi yükseltme ve yüceltme isteği jandarma teşkilatına katılmamda etkili olmuştur.
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Dedem 107 yıl önce bu topraklarda savaşmış. Benim burada olmam gururlu ve mutlu hissettiriyor.\" diye konuştu.
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Seyit Onbaşı'nın torunu destan yazılan topraklarda görevli: Onur duyuyorum
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı törenleri için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevli gelen Seyit Onbaşı'nın üçüncü kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, böyle bir atanın kanını taşımaktan gurur duyduğunu söyledi. Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu belirten Çubuk, "Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.


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