Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Balkonun davetsiz misafiri
AKTÜEL

Balkonun davetsiz misafiri

Kayseri’de yaşayan Havva Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.

Haber Merkezi IHA
Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.
Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.

Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Havva Göç’ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı.

Havva Göç, “Bu kuş 2 ay öncede aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Biz de heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Biz de çok seviyoruz. Yem de veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

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National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
FOTOĞRAF 57
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Netional Geographic ilk olarak 1888 yılında yayınlanmaya başladı.
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Türkiye yolculuğuna ise 2001 yılında çıktı.
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2008 yılına gelindiğinde de Netional Geographic, “7 yıl 70 fotoğraf” başlığı ile 1888 ile 2008 yılları arasında Türkiye’de çekilmiş kareleri yayınladı.
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Bu özel seçkide Boğaz’da yalnız bir sandaldan kalabalık bir sokakta ilerleyen at arabasına, 1909 yılında İstanbullu bir ustadan Osmanlı döneminden bir portreye, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Antakya, Bursa’da bir komşu ziyaretinden İzmir’de bir sokak fotoğrafçısına renkli ve zengin panorama sunuyor.
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Bazı fotoğrafların çekim tarihi bilinmezken bazılarının ise fotoğrafçısının kim olduğu belli değil.
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Bu seçkinin ortak noktası ise hatıralarda yer etmiş olmaları.
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Bakalım bu seçki sizi nerelere götürecek.
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National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
National Geographic'in 1888 ile 2008'e yılları arasındaki 120 yıllık arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları, görenleri şaşkına çeviriyor. Geçmişe yolculuğa çıkaran fotoğraflar, adeta hatıraları canlandırıyor. İşte o fotoğraflar:
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