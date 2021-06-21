Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Ekonomi

Mavi ekonomiyle beşe katlarız

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, ‘mavi ekonomi’ ile Türkiye’nin sadece Akdeniz’deki ekonomik payını 5’e katlayabileceğini söyledi. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına karşın, getirisinin çok az olduğunu belirten Salihoğlu, “Diğer Akdeniz ülkeleri ekonomik olarak bizden çok daha fazla faydalanıyor” dedi.