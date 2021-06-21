Uyanış Büyük Selçuklu, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Kıbrıs, Maveraya Yolculuk ve yakın zamanda başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'la izlenme rekorların kıran TRT 1, yeni tarihi dizisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı "Barbaros" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.
Barbaros dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla TRT1'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanı ile merak uyandıran dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı biliniyordu. Ulaş Tuna Astepe de kadroda yer alan isimlerden.
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...
Beklenen dizimiz yakında @TRT1’de. pic.twitter.com/tjXDJdmNrE
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...
BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisinin ilk bölümünün 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI
Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.
BARBAROS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı konu edinilecek.