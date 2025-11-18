Yeni Şafak
Bartın’da gökdoğan heyecanı

17:2918/11/2025, Salı
IHA
DÜNYANIN EN HIZLI UÇAN KUŞU OLARAK DA BİLİNEN ALACA ŞAHİN, CAMİ MİNARESİNDEKİ ALEMİN ÜSTÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ.
Dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak da bilinen alaca şahin, cami minaresindeki alemin üstünde görüntülendi.

Bartın’da esnaflık yapan Mustafa Arapkir, Kırtepe Mahallesi Kasaplar Sokakta bulunan Orta İbrahim Paşa caminin minarenin davetsiz bir misafiri görüntüledi. Esnaf Arapkir, cep telefonu kamerası ile cami minaresine konup kısa süreli dinlenen gökdoğanı kaydetti. Minarede bulunan hilal şeklindeki alemine üstünde hareketsiz duran kuş, bir süre sonra isi uçarak gözden kayboldu. Dalış yaparken saatte 389 kilometre hıza çıkabildiği tespit edilen ve dünyanın en hızlı uçabilen kuşu olarak rekorlar kitabına giren gökdoğan kuşu, genellikle güvercin büyüklüğündeki kuşları hızlı bir dalışla havada yakalayabiliyor.

Gökdoğanın başarı oranı yaklaşık yüzde 20. Yani her 10 av girişiminin 8’i başarısızlıkla sonuçlanıyor. Keskin manevraları ve güçlü pençeleri sayesinde zaman zaman kendisinden büyük kuşları dahi etkisiz hâle getirebilen gökdoğan kuşu, yuvasını tehdit eden kaya kartalları ve kel kartallar gibi daha büyük yırtıcıları bile bölgesinden uzaklaştırabiliyor. Son yıllarda yabancı hayvanlarının sıkça görüldüğü Bartın’da gökdoğan kuşunun görülmesi ise bölgedeki doğal yaşamın güçlendiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.

