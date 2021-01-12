Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde koronavirüs aşı uygulama odaları hazır

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı. Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ndeki aşı odalarında tüm hazırlıklar yapıldı. 50 aşı polikliniği bulunan hastaneye aşı için gelen kişiler, baştan itibaren güvenlik görevlileri ve hemşireler tarafından diğer hastalarla temas etmeden aşı odalarına yönlendirilecekler. Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. Aile sağlığı merkezlerinden ve hastanelerden bu randevuyu alabilecekler. Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edildikten sonra aşılanacak. Aşılananlar bir süre bekleme salonlarında bekleyecek. Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odaları da hazır olacak. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü teçhizat ve ilaç bulundurulacak.

REKLAM

Aşı odası girişi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu: Önce kayıt sonra koronavirüs aşısı



“1000 yataklı üzeri hastanelerde en az 25 aşı polikliniği planlanması isteniyordu. Biz 50 poliklinik planladık”

Öncelikli olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını söyleyen Doç. Dr. Mücahit Kapçı, “Çok önceden aşı çalışmasıyla ile ilgili hastanelerde, alt yapı çalışması hazırlıkları, personel planlama ve ekipman planlaması başlamıştı. Bizim hastanemizde de, 1000 yataklı üzeri hastanelerde en az 25 aşı polikliniği planlanması isteniyordu. Biz 50 poliklinik planladık ve ihtiyaç hasıl olursa arttırmak üzere planladık. Şu an içinde bulunduğumuz oda bir aşı poliklinik odası, hastalarımız için oturarak yapılacak ama istenmeyen bir yan etki olursa sedyemiz, hastayı güzelce yatırabileceğimiz ve müdahale edebileceğimiz bir ortam ekipmanları hazırlamış bulunmaktayız. Aşıların muhafazası için aşı dolaplarımız var.

REKLAM

Aşıların diğer ünitelere ve yan odalar taşınmasında aşı taşıma çantamız var ve acil durumlarda müdahale edebilmek için ekipmanlarımız var. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın daha sonra da 65 yaş üstü hastalarımızın aşılanması planlandı.

Dört evrede planlandı bu evreler giderek riskli iş birimlerine ve ek hastalığı olan yaş gruplarına dağıtılacak şekilde planlandı. Kendi kurumlarında aşı polikliniği olan sağlık çalışanlarının aşıları ilk 5 gün içinde yapılıp bitirilmesi planlanıyor. Kendi kurumlarında aşı polikliniği yoksa 10 güne kadar en yakın hastanede aşı yaptırmaları planlanıyor” dedi.

Aşılar önce sağlık çalışanlarına vurulacak.

KORONAVİRÜS Yaşlılara evde aşı





“Ortalama olarak her 10 dakikada bir kişinin aşılanması şeklinde planlama yapıldı”

Randevu sisteminden bahseden Kapçı, “Öncelikli durum bilgisini belirlenmesi gerekiyor. Kişiler SMS yoluyla veya e-Nabız üzerinden öncelikli olup olmadıklarını belirleyecekler. Aşı için uygun olan kişiler randevu al butonuna yönlendiriliyor. Kişiler aile hekiminden veya istedikleri bir sağlık kuruluşundan randevu alabilecekler. Randevuyla gelen hastalar hasta kayıtları yapıldıktan sonra uygun aşı odalarına yönlendirilip aşıları yapılacak. Randevu alamadan hastaneye gelmiş kişiler öncelikli durum bilgisi ortaya konduktan sonra uygun aşı odalarında bu kişilerin aşılanması da sağlanacak. Aşı takip sistemi dediğimiz bir sistem var. Üretici firmadan başlayıp son uygulandığı noktaya kadar barkod üzerinden takip ediliyor bu aşıda aşı takip sisteminin bir parçası ile takip edilecek. Hastanemize uygun koşullarda soğuk zincir muhafazası ile gelen aşılar, aşı dolaplarımızda saklanacak ve diğer ünitelere taşınmaları aşı çantaları ile yapılacak. Hasta geldikten sonra uygun olan hastanın barkodlarıyla aşı barkodları eşleştirmiş olacak ve bu şekilde uygulanacak. İkinci doz aşı bir ay sonra randevusu ilk aşıdan sonra oluşturularak yapılacak ve aynı cins aşıyla yapılması sağlanacak. Aşı çalışmalarına sabah 8:30’dan gece 24’e kadar mesai düzenlendi. Ortalama olarak her 10 dakikada 1 bir kişinin aşılanması şeklinde ve bu da 1 saatte 6 kişi yapar. 50 polikliniğinin aktif çalıştığını varsayarsak 1 saatte 300 kişi aşılayabileceğiz gün boyunca ise bu rakam 3000 üzerine çıkar tüm saatlerin ve randevuların dolu olduğunu varsayarsak tabi. Dediğimizin çok üzerinde bir altyapı hazırlığı yapmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

REKLAM