Müslüman alemi Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek saf tutan vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

CAMİLERE AKIN

İstanbullular, dün sabah saatlerinde Ayasofya, Süleymaniye, Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu. İstanbul’un farklı yerlerinden bayram namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni tercih edenler, içeride boş yer kalmayınca avluda namaz kıldı. Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camisi de bayram namazını kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Fatih’teki Süleymaniye Camisi de Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerin tercih ettiği camilerden oldu. Sabahın erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, namazlarını burada kıldı. Başkentteki bayram coşkusu da Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi’nde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında Ankaralılar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

DEPREM BÖLGESİNDE BAYRAM NAMAZI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa’da bayram namazı kılındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi’nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami dışında kılmayı tercih etti. Adıyaman’da da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Emir Sultan Camisi’nde bir araya geldi. Malatya’nın Darende ilçesinde ise vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için Somuncu Baba Camisi’ne akın etti.

Mescid-i Aksa yalnız kalmadı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’da bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı. Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa’ya akın etti. Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, biribirine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu. Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa’ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

Dünya saf tuttu

Bayram coşkusu dünyayı sardı. İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Highbury Parkı’nda kıldı. Güney Afrika’daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Johannesburg kentinde bulunan bir parkta kıldı. Kamerun’un başkenti Yaounde’nin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi’nde toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Irak’ın Halepçe kentindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kentteki Usame Bin Zeyd Camisi’nde kıldı. Irak’ın Duhok kentinde yaşayan Müslümanlar, kentin en büyük camisi olan Seydo Camii’nde bir araya gelerek Kurban Bayramı namazını kıldı. Mısır’da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını, başkent Kahire’deki Sultan Hasan Camii’nde kıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, Moskova Merkez Camisine akın etti. Camiye sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde namaza durdu. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Hacılar şeytan taşladı

Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren tekbir sesleriyle Mina’ya doğru harekete geçen hacılar, Cemarat’a ulaştı. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, burada “Akabe cemresi”ne 7 taş attı. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat’ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife’ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, dün gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat’taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe Cemresi”ne 7 taş attı. Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe’de ziyaret tavafı ve sa’yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe’de kıldı.

HUTBEDE İNSAN VE KADIN HAKLARI

Kabe’de okunan bayram namazı hutbesinde “insan ve kadın haklarına” vurgu yapıldı. Yüz binlerce hacı, bayram namazını Mescid-i Haram’da eda etti. Kabe’de namazı kıldıran Şeyh Yasir bin Raşid ed-Devseri, “Hac mevsiminin vaaz ve hatıralarından biri de insan haklarını korumaktır.” dedi.







