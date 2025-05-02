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'Bekarım' paylaşımı kocaya pahalıya patladı: Mahkemeden çarpıcı karar

'Bekarım' paylaşımı kocaya pahalıya patladı: Mahkemeden çarpıcı karar

12:352/05/2025, Cuma
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya profilinde kendisini bekar olarak gösteren kocayı ağır kusurlu buldu. Mahkeme, bu davranışın evlilik birliğini zedelediğine hükmederek kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ankara'da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dikkat çeken bir karar aldı.


Yaşanan olayda, maddi anlaşmazlıktan kaynaklanan davacı İsmail Z., eşi davalı Yasemin T.'ye boşanma davası açtı.


Dava, İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görüldü.


Davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının, eşine ve ailesine hakarette bulunduğu ayrıca birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.


"Kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradı"


Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.



Yerel mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.


Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın, eşine oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme, kararında kocanın açtığı boşanma davasını kabul etti.


Ağır kusurlu bulundu


Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekleri, mahkemece reddedildi.


  • Yargıtay 2.Hukuk Dairesi'ne giden dosyada kadına maddî ve manevî tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu.

Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekar olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek, kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.


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