Beklenmedik yerlerden esinleniyorum

2018 yılının Ocak ayına kadar Norwich’te yaşadım. Son on yılımı terk edilmiş, harap olmuş veya unutulmuş mimari harikaların güzelliğini belgelemeye adadım; ayrıca harabeleri, kültürel miras alanlarını ve terk edilmiş yerleri keşfetmeye başladım. Mimari fotoğraflar çekmeye 2013 yılının sonlarında başladım ve bu beni dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin gizli köşelerine ve terk edilmiş alanlarına götürdü. Fotoğraf makinesini ilk kez elime aldığımdan beri yeni deneyimlerin peşinde yaptığım yolculuklar saymakla bitmez. Sonuç olarak, 2019’da kalıcı olarak İngiltere’nin dışına yerleşmeye karar verdim ve ilk olarak Gürcistan’ın Tiflis kentinde bir fotoğraf macera turu şirketi kurdum. Ancak şirketi geliştirdikçe sanatsal yolculuğum da devam etti ve 2022’nin başında İstanbul’a taşındım. Portföyüm büyüleyici mimarilerden oluşuyor ve daha da çarpıcı görüntüler yakalamak için sürekli çabalıyorum. Kolay bir yolculuk olmadı bu ama beni zenginleştirdi. Beklenmedik yerlerin güzelliğinde ilham buluyorum ve bu ilhamı çalışmalarım aracılığıyla paylaşmayı hedefliyorum.

Her ülkede farklı yerleri fotoğrafladım

Her ülkede farklı yerleri fotoğrafladım

Evet, çoğu fotoğraf gezisi zorluklarla doludur. Örneğin cami serisini fotoğraflarken Ankara bölgesinde ücra bir köyde lastiğim patladı ve birkaç saat zaman kaybettim. Ama bu da beklenen bir şey, zorluklar olabiliyor. Bir keresinde de Kapadokya’da arabam çamura saplandı. Sorun çözmek fotoğrafçılığın bir parçası ve benim de güçlü olduğum bir nokta ancak mekanlar genellikle herkesten uzak alanlar oluyor. Genellikle (örneğin Romanya) izin istiyorum ve mimari de bu şekilde daha iyi korunuyor. Daha az vandalizm, grafiti vs. Bununla birlikte, Kapadokya’daki bazı terk edilmiş Ortodoks kiliseleri gibi yerler zaman zaman açık bırakılmış oluyor. Artık “acele etmemeye” çalışıyorum, geçmişte bunu çok yapardım. On yılın ardıdan, artık zaman ayırıyorum, önceden araştırılmış önemli noktalara gidiyorum binanın tadını çıkarıyorum ve tüm günümü neredeyse sadece o yere odaklanmış olarak geçirebiliyorum.

Türkiye’de fotoğrafladığım bu ilk seri boyunca yaklaşık 18 kasaba ve şehirden geçtim ve Türkiye’nin yedi geniş bölgesinden beşini kapsayan 40’tan fazla köyü ziyaret ettim. ve elbette, İstanbul’da yaşamama rağmen ziyaret ettiğim her köyde, bir turist/ziyaretçi olarak tamamen yabancı, oraya ait olmayan biri gibi göründüm. Normalde yapının durumu hakkında hiçbir fikrim olmazdı. Ve çoğu zaman uçakla seyahat ettikten ya da saatlerce araba kullandıktan sonra sadece harabeye dönmüş bit yapı buluyordum ya da daha kötüsü hiçbir şey bulamadığım oluyordu- son iki yılda ortak bir tema oldu bu ama artık bu da iş tanımının bir parçası!

Her zaman dünyanın daha az bilinen bölgelerini ziyaret etme ve politikanın insanları ya da yerleri temsil etmediğini ve belki de bir yerde “sadece” turistik noktalardan daha fazlası olduğunu gösterme arzum olmuştur. Bunlar kasabalar, köyler ya da tüm ülkeler olabilir. Örneğin Kapadokya’yı ele alalım - insanlar genellikle sıcak hava balonları gibi birkaç nedenden dolayı oraya gidiyor. Oysa o bölgede çok daha fazlası var. Mimari de dünyamızın kanıksadığımız bir unsuru. Uygarlığımızın geçmişte yaptığı gibi yapılar inşa etmiyor ya da iç mekanları dekore etmiyoruz. Mimari, insanların seyahat deneyimlerinde de büyük bir rol oynuyor. Ben sadece bunu başka bir uç noktaya taşıyorum.

Her zaman beklenmedik şeyler olur - benim için bu her fotoğraf çekiminde olağan bir şeydir. İtalya’da eski bir akıl hastanesinin ikinci katında keçilerin belirmesi, mekanlarda saklanmış tuhaf ve alışılmadık şeyler bulmak (örneğin Türkiye’de bir camide pencere çerçeveleri) buna örnek olarak verilebilir. Tehlikeli bir an ise hiç yaşamadım.