Bel ağrısı çeken hastalar 'ağrı pili' ile sağlıklarına kavuşuyor

"Uygulama sabır isteyen, teknik bilgi isteyen ve aynı zamanda pahalı bir yöntemdir. 2023 itibari ile yaklaşık 150 bin lira gibi bir maliyeti olan bir yöntemdir. Bu yüzden algoloji kliniği olarak iyi hasta seçmek zorundayız. Devletin parasını çarçur etmemek adına hasta seçimini çok iyi yapmamız lazım. Bu yöntemin bir avantajı da deneme periyodunun olması. Yani biz hastaya geçici pilini takıyoruz önce. Hastalar eğer fayda görürlerse birkaç hafta sonra kalıcı pilini yerleştiriyoruz."