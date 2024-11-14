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Berlin Belediyesi İsrailli yönetmeni 'antisemitizm'le suçladı

Berlin Belediyesi İsrailli yönetmeni 'antisemitizm'le suçladı

Halime Kirazlı
04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Berlinale'de ödül alırken (soldaki Basel Adra, sağdaki Yuval Abraham)
Berlinale'de ödül alırken (soldaki Basel Adra, sağdaki Yuval Abraham)

Geçtiğimiz Şubat 74. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale), “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan “No Other Land (Başka Ülke Yok)”, Berlin Belediyesi’nin resmi sitesinde antisemitik olmakla suçlandı. Önceki akşam Berlin Sanat Akademisi’nde gösterileceği için web sitesinde yer alan filmin tanıtım metninde “antisemitik eğilimlere sahip” ifadesine yer verildi. Belgeselin yönetmenlerinden İsrailli Yuval Abraham, Berlin Belediyesi’nin yönettiği resmi internet sitesi www.berlin.de’de yayınlanan yazıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.


BERLİN’DE NASIL SANAT YAPACAĞIZ

Yönetmen paylaşımında, “Ailemizin çoğunu Holokost’ta katlettikten sonra, ‘antisemitizm’ kelimesinin içini boşaltıp, Batı Şeria’daki İsrail işgalini eleştirenleri susturmak ve Filistinlilere yönelik şiddeti meşrulaştırmak beni derinden üzüyor. 2024 Berlin’inde, bir solcu İsrailli olarak kendimi güvensiz ve hoş karşılanmamış hissediyorum ve hukuki işlem başlatacağım” dedi. Abraham, yetkililere yazdığı başka bir tweetinde, “Şiddete hedef olduğumuz bir şehirde sanatımızı nasıl paylaşacağız” diye sordu. Yönetmen, ilgililere yazdıkları şikâyet mektubunun ardından hiçbir özür ve açıklama metni paylaşmadan sitedeki suçlamayı kaldırdıklarını duyurdu. Bu yönetmenlerin başına gelen ilk olay değil. Yuval Abraham, Berlinale’nin ödül töreninde yaptığı konuşmada, yapımdan ötürü İsrailli sağcı bir çetenin, ailesini ve kendini tehdit ettiğini söylemişti. Yönetmen Yuval, 5 Kasım’da Fransa’da Anna Politkovskaia-Arman Soldin “Gazetecilik Cesaret Ödülü”nü almıştı.




#almanya
#berlin belediyesi
#antisemitizm
#sinema

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