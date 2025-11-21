Yeni Şafak
Beş kasa zeytin çaldılar, yakalandılar

Beş kasa zeytin çaldılar, yakalandılar

16:19 21/11/2025, Cuma
IHA
BEŞ KASA ZEYTİN ÇALDILAR, YAKALANDILAR
BEŞ KASA ZEYTİN ÇALDILAR, YAKALANDILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyonetten beş kasa zeytin çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcaköy Mahallesinde yapılan müracaatta, bir vatandaş evinin önünde park halinde bulunan kamyonet kasasından 5 kasa zeytin çalındığını beyan ederek şikayette bulundu. Olayın aydınlatılması amacıyla Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; bölgedeki 24 farklı güvenlik kamerasından elde edilen 81 saatlik görüntünün incelenerek, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların plakası bulunmayan bir araçla olay yerine gelerek zeytinleri bu araçla çaldıkları değerlendirildi. Ekipler tarafından yapılan saha araştırmaları ve görüşmeler sonucunda, olaya karışan şahıslar tespit edilerek yakalanarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

#Hırsız
#Operasyon
#Zeytin
