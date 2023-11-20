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Hayat

Beş kuşağın sanatı buluştu

Sevda Dursun
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 06:11 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sergi 17 Aralık’a kadar Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Sergi 17 Aralık’a kadar Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Albayrak Grubu desteğiyle Tiryakiart Sanat Atölyesi’nin gerçekleştirdiği “FEYZ Hat ve Tezhip sergisi- Ayten Tiryaki ve talebeleri” sergisi Büyük Çamlıca Camii’nde açıldı. Tiryaki ve talebelerinin üç yıldır üzerine çalıştığı sergide hüsnühat, tezhib, ebru, minyatür, çini ve seramikten oluşan 215 eser yer alıyor. Serginin en dikkat çeken parçası ise 36 kadın hattatın yazdığı, üç müzehhibenin tezhiplediği Mushaf-ı Şerif oldu. Beş kuşak hattatın eserlerinin sergilendiği “FEYZ Hat ve Tezhip sergisi- Ayten Tiryaki ve talebeleri”nde Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu’ndan birçok eser de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.


#sanat
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#sergi
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