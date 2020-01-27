Hayat Beşir Derneğinden afetzedelere destek
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Beşir Derneği’nden afetzedelere destek

Elazığ’da Sivrice merkezli deprem sonrası Beşir Derneği bölgeye yönlendirdiği gönüllüleri ile çalışmalara destek veriyor. Dernek Genel Başkanı Sarıyar, çadırdan, yemek dağıtımına kadar her türlü yardımda bulunacaklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşir Denerği deprem bölgesine çok sayıda yardım gönderdi.
Beşir Denerği deprem bölgesine çok sayıda yardım gönderdi.

Merkez üssü Sivrice Elazığ olan 6,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından başta AFAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu Elazığ ve Malatya’daki afet bölgelerine ekiplerini yönlendirdi. Depremin olduğu ilk anlardan itibaren ekiplerini organize eden Beşir Derneği de bölgeye yönlendirdiği gönüllüleri ile birlikte AFAD koordinesinde ihtiyaç tespiti yapmaya başladı. Ardından mobil aşevini bölgeye sevk ederek halka sıcak yemek ikramına başladı.

Elazığ

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Sahadaki Beşir Ekipleri ile beraber afet bölgesine incelemelere giden Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, depremin Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da ciddi bir şekilde hissedildiğini, artçıların ise gece boyunca devam ettiğini ve vatandaşların evlerine giremediğini dile getirdi.

Faaliyetlerinin deprem sonrası yoğunlaştığını dile getiren Sarıyar, “Ekiplerimiz, bölgede çadır kurulumu yapıyor, şehrin farklı noktalarında halka çay, çorba ve yiyecek ikramına devam ediyorlar. Toplanma alanı olarak kullanılan Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi, derneğimize tahsis edilmiştir. 5 bin kişilik mobil aşevimiz de burada. Dün geceyi komplekste geçiren Elazığ halkı için mobil aşevimizde yemek hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün inşallah 5000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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