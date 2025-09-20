Beyoğlu’nda 16 yaşındaki zanlının bıçakladığı taksici konuştu: 'Suça sürüklenen çocuk kaldırılmalı'

Olayla ilgili konuşan taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, "Piyalepaşa’da devam ederken trafik çevirmesinde bir şahsı bir motosikletli gördüm. Beni çevirdiler. Motosikletin üstündeki kişi, diğer şahsın kardeşi olduğunu, alkollü olduğunu ve onu Gültepe’ye bırakıp bırakmayacağımı sordu. Ben de bırakabileceğimi söyledim. Bir müddet sonra arkadaş beni Hasıhüsrev Mahallesine sokmaya çalıştı. İlk etapta girmedim. Daha sonra üstünde para olmadığını, o bölgede oturduğunu, bakkaldan para alıp ücreti vereceğini söyledi. Ben da buna istinaden bakkalın oraya gittim. Bir süre sonra bakkaldan çıkıp ön koltuğa bindi. Daha sonra beni burada tanıyorlar kimse görmesin diyerek arka koltuğa geçmek istedi. Bende tehlike sezmediğim için izin verdim. Karanlık bir sokakta beni durdurdu, ‘beni bekler misin bir yerden para alacağım’ demesiyle bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü. O esnada kemer takmadığım için kendimi aşağıya attım. Kendisini aracın direksiyonuna geçti ve aracı kaçırmaya çalıştı. Fakat ben geri gelerek aracın kontak anahtarını ve bıçağı alarak şahsı olay yerinden kovaladım" dedi.